무안군, 백신접종 콜센터 ‘24시간 핫라인’ 운영

39도 이상 고열, 호흡곤란 등 부작용 시 즉시 신고 당부

[아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군(군수 김산)은 원활한 코로나19 백신 예방접종과 군민 불편 최소화를 위해 백신접종 콜센터를 운영하고 있다고 8일 밝혔다.

콜센터는 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 운영하며, 접종 후 이상 반응 확인, 신고 방법 안내 등 민원전화 대응 업무를 처리한다.

또한 질병관리청 무안군보건소 24시간 핫라인이 연중무휴로 운영되고 있어 백신 관련 부작용 증상이나 문의 사항이 있는 경우 언제든지 상담을 받을 수 있다.

군 관계자는 “접종 부위 통증이나 가벼운 열, 근육통 등 감기 증상은 대부분 2∼3일 지나면 사라지지만 39℃ 이상 고열, 호흡곤란, 의식소실, 입술·입안 부종 등을 동반한 심각한 알레르기 반응이 있는 경우 즉시 콜센터에 신고하고 의료진의 도움을 받아야 한다”고 당부했다.

김산 군수는 “코로나19로부터 일상을 되찾기 위해서는 백신접종이 필수적이다”며 “나와 우리 가족, 우리 사회의 건강한 내일을 위해 사회적 거리두기와 백신접종에 적극적으로 참여해 주시길 바란다”고 말했다.

한편 무안군은 지난 1분기 65세 이상 요양병원과 요양시설 입소자·종사자, 코로나19 대응요원 등 2165명에 대해 백신 1차 접종을 했으며, 오는 15일 백신 접종센터가 개소하면 75세 이상 어르신과 노인시설 입소자·종사자를 대상으로 화이자 백신을 접종할 예정이다.

