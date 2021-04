선거는 박·오가 하는데..왜 내가 떨고 있니

이낙연, 공천결정한 책임자

서울·부산 전패땐 위상 치명타

이재명표 정책도 결과 영향

野 대승땐 윤 입당 가능성

무승부땐 3강구도 유지될듯

[아시아경제 구채은 기자] 윤석열 전 검찰총장·이재명 경기도지사·이낙연 더불어민주당 상임선거대책위원장 등 차기 대권주자 ‘빅3’의 명운도 이번 재보궐선거 결과에 크게 좌우된다.

가장 직접적인 영향권에 놓인 대선주자는 이 위원장이다. 당 대표 재임 때 당헌과 당규까지 바꿔가며 재보선 공천을 결정한 최종책임자였고, 대표직을 내려놓은 후에도 선거 사령탑을 맡아 이번 선거 결과에 지분이 많다. 여권이 서울과 부산 모두에서 패할 경우 큰 치명상을 입을 수 있다. 야권에 서울과 부산 모두를 내주면 현재의 ‘대권 3강 구도’가 ‘2강 1중’ 체제로 재편될 수 있다. 최창렬 용인대 교수는 "서울과 부산에서 1승도 하지 못한다면 책임론이 거세게 일 것이고, 특히 큰 격차로 대패한다면 대선주자로서의 지위까지 위협 받을 수 있다"고 짚었다. 박상병 인하대 교수는 "재보선 결과가 곧 이 위원장의 대권주자로서의 가능성과 리더십의 시험대로 작용할 것"이라고 내다봤다.

이 지사도 재보선 결과 영향권에 있다. 민주당이 서울·부산 모두에서 큰 격차로 패배할 경우, 기본소득·기본주택 등 이 지시가 내걸었던 개혁 아젠다들이 힘을 받기 어려워질 것이란 관측이다. 여권 내 유력 경쟁자였던 이 위원장과의 ‘양강구도’가 깨져, 경선 과정에서 컨벤션 효과도 약해진다. 최 교수는 "여권이 패한다고 하더라도 어느정도 득표율 격차를 내느냐가 이 지사의 행보와 입지에 영향을 줄 것"이라면서 "근소한 차로 패한다면 비문 진영에서 확장성을 보일 것이고, 큰 격차로 패한다면 강한 개혁 성향을 드러내기에 한계가 있을 것"이라고 짚었다.

윤 전 총장은 재보선이 야권 승리로 결론날 경우 가장 큰 수혜자가 될 가능성이 높다. ‘반(反)문재인 표심’의 구심점 역할을 맡게 되고, 야권 연대가 강해질수록 윤 전 총장의 위상도 커질 수 있다. 야권이 압승하게 되면 윤 전 총장이 3지대를 거치지 않고 국민의힘에 바로 합류할 가능성도 높을 것으로 전망된다. 이종훈 시사평론가는 "야권 내 무게중심이 윤 전 총장으로 기울어지고 김종인 비대위원장과 손을 잡는 속도도 빨라질 것"이라고 내다봤다.

반면 재보선에서 접전 혹은 야권 패배의 결과가 나온다면 정반대의 대권 구도가 짜여진다. ‘윤석열·이재명·이낙연’ 3강 구도가 더욱 강화되고, 야권에서는 안철수 국민의당 대표, 유승민 전 의원 등이 3지대를 통해 대권주자로 재부상할 것이란 게 전문가들의 관측이다. 이재명·이낙연·정세균을 제외하고 ‘민주당 13룡(龍)’에 포함되는 잠재 대권주자(김경수·김두관·김부겸·박용진·이광재·이인영·임종석·양승조·최문순·추미애)들의 향배도 재보선 결과에 연동된다. 재보선 패배로 이 위원장의 입지가 좁아진다면 잠룡들이 ‘제 3후보’로 급부상할 수 있는 여지가 열린다. 반면 여권이 1승이라도 거머쥔다면 여권 대선 경선레이스도 ‘2강(이재명·이낙연), 1중(정세균), 다약(多弱)구도’를 굳힐 가능성이 높아진다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr