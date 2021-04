세종시-카이스트, 바이오메디컬 기업 육성

[아시아경제(세종) 정일웅 기자] 세종시와 카이스트가 세종지역 바이오메디컬 기업 육성에 나선다.

시는 이 같은 내용의 ‘바이오메디컬 활성소재고도화 기반구축 사업’을 추진한다고 1일 밝혔다.

사업 추진에 앞서 시는 오는 22일까지 지원기업을 모집한다. 바이오메디컬 활성소재는 인체에 필요한 영양을 공급하고 질병예방 및 치료를 위해 자연생체물에서 유래한 천연 화합물을 가공·발효·합성해 부가가치를 높이는 신소재를 말한다.

시는 지난해 스마트 특성화 기반구축 1단계사업에 선정됨에 따라 총 137억원을 투자해 산학연클러스터 지원센터 2층에 바이오메디컬 활성소재센터를 구축하고 기업지원 및 인력양성을 추진한다.

분야별 지원규모는 ▲기술자문 최대 300만원 ▲기술컨설팅 최대 1500만원 ▲시제품 제작 최대 2500만원 ▲소재시험분석 최대 250만원 ▲인허가·인증 최대 4000만원 등이다.

사업은 KAIST 바이오합성연구단이 맡아 수행하며 지원기간은 내달부터 10월까지 6개월간이다.

시는 이 사업을 통해 기업육성 기능을 강화해 지역산업의 기술경쟁력을 제고함으로써 세종을 바이오메디컬활성소재 산업 거점으로 성장시킨다는 계획이다.

참여 기업 모집에 관한 기타 자세한 내용은 재단법인 바이오합성연구단 및 시청 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

시 관계자는 “시험분석 장비 등 58종의 사업화장비를 갖춘 바이오메디컬활성소재센터를 활용해 바이오 관련 기술개발과 기업지원을 강화하겠다”며 “이를 통해 세종이 바이오메디컬 활성소재 산업의 거점도시로 거듭날 수 있도록 할 것”이라고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr