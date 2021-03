구미 친모 가족 "제왕절개 출산 아냐, 근거없는 보도로 피해"

'조선족' '가족 공모' 무분별 루머에 시달려

"DNA 검사 남성, 내연남 아냐"

[아시아경제 김봉주 기자] 경북 구미에서 사망한 3세의 친모로 지목된 석모씨(48)의 가족은 "석모씨가 남편과 두 딸을 두고 있는데, 모두 자연분만으로 낳았다"고 말했다.

13일 석모씨 가족은 중앙일보와의 인터뷰에서 이같이 밝히면서 "(가족은) 언론에 석씨가 제왕절개로 자녀들을 낳았다고 말한 적이 없다"고 말했다.

가족은 "최근 일부 언론이 '석모씨가 제왕절개를 두 번 해서 자연분만이 불가능하다'는 취지로 보도해 가족들이 심적 피해를 보고 있다"고 중앙일보에 전했다.

이어 "아이 사망 사건과 관련해 잘못에 대한 죗값은 당연히 받아야 하며, 가족 모두 이 사건에 책임이 있다고 생각한다. 하지만 근거 없는 보도나 루머는 멈춰달라"라고 밝혔다.

이들은 "(석모씨가) '내연남이 있었다' '조선족이다' '가족들이 공모했다' 등의 무분별한 루머에 시달려 왔다"면서 "DNA 검사를 한 남성들은 내연남이 아니라 휴대전화를 통해 연락해서 검사를 받은 사람들일 뿐"이라고 말했다.

앞서 지난달 구미시 한 빌라에서 반미라 상태의 여아 시신이 발견됐다. 하지만 한 달이 넘도록 정확한 사건 경위가 밝혀지지 않고 있다.

경찰은 당초 딸인 A씨(22·구속)가 아기를 낳고 키우다가 버리고 간 것으로 추정했으나, 유전자 검사 결과 외할머니로 알려졌던 석씨가 숨진 아이의 친모인 것으로 드러났다. 경찰은 아이 바꿔치기 의혹, B씨가 낳은 딸의 행방 등을 수사하고 있다.

가족은 "(A씨가) 아이의 사진을 계속 보내와 가족들은 사망한 것을 몰랐다"면서 "그래도 이 부분에 대해 죄책감을 갖고 책임을 통감하고 있다"라고 말했다.

