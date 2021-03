고민정 눈물·쪽잠 이어 '꽃밭 유세'…野 "'날 좀 봐요 시리즈' 그만 좀"

[아시아경제 강주희 기자] 박영선 더불어민주당 서울시장 후보 선거 유세에 합류한 같은 당 고민정 의원이 눈물과 쪽잠 사진에 이어 꽃밭에서 찍은 사진을 공개하며 유세를 이어가고 있는 가운데, 야당에선 "날 좀 봐요 시리즈냐", "최악의 감성팔이" 등 비판의 목소리가 거세게 나오고 있다.

고 의원은 30일 자신의 페이스북에 서울 성동구와 동대문구에서 유세한 사진을 공개하며 거듭 박 후보에 대한 지지를 호소했다.

그는 "개혁의 길은 험난했지만, 더 무서운 적은 힘들다고 지쳤다고, 지치고 포기하고 무릎 꿇는 일이라고 생각한다"며 "광진을에서 지치지 않고 목소리가 나오는 순간까지 끝까지 뛰겠다"고 강조했다.

이날 고 의원이 올린 사진에는 고 의원이 개나리와 벚꽃을 배경으로 웃고 있는 사진과 이낙연 민주당 상임선거대책위원장, 박주민 의원 등과 함께 유세 차량 앞에 서 있는 모습이 담겼다.

앞서 고 의원은 지난 27일 빗속 유세 현장에서 한 시민의 품에 안겨 울고 있는 모습, 29일에는 유세에 지쳐 쪽잠을 자는 사진을 공개하기도 했다.

고 의원이 연일 유권자의 감성에 호소하는 사진을 올리자 야당에선 "날 좀 봐요 시리즈냐"는 비판이 나왔다.

김예령 국민의힘 대변인은 지난 29일 논평을 내고 고 의원을 향해 "최악의 감성팔이를 시전했다"며 "낯 뜨겁고 민망하다"고 강하게 비판했다.

같은 당 황규환 부대변인도 "단 한 번이라도 성추행 피해 여성을 생각했다면, 이런 어이없는 '일상 생중계'를 하지는 못했을 것"이라며 "고 의원이 박원순 전 시장의 성추행으로 초래된 선거를 고작 자신의 '지쳐 울고 쓰러지는' 이미지 부각의 장으로 왜곡시키고 있다"고 꼬집었다.

황 부대변인은 이어 "뭐 그리 대단하다고, 매일같이 투정 부리는 모습을 국민들이 봐야 하나"라며 "언제 끝날지 모르는 고 의원의 '날 좀 봐요 시리즈' 국민들은 이제 그만 보고 싶다"고 했다.

한편, 고 의원은 박 후보 캠프 대변인으로 임명됐으나, 박 전 시장 성추행 사건 피해자를 '피해 호소인'이라고 칭한 사실에 비판 여론이 일면서 지난 18일 대변인직에서 물러났다.

