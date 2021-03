[e공시 눈에 띄네]코스닥-30일

<장 마감 후 주요공시>

◆ GV GV 045890 | 코스닥 증권정보 현재가 240 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 240 2021.03.30 00:00 장중(20분지연) 관련기사 《유망종목》 하락장 돌파를 위한 핵심 정보 드립니다《시선집중》 우주산업과 여행산업이 뜬다...꼭 사야할 종목은? 美 나스닥 상장일 발표!! ‘쿠팡’ 관련 최대 수혜 株!! 오늘만 드립니다 close =대출원리금 연체 사실 발생 지연공시 등 2건 관련 불성실공시법인 예고

◆ 우리기술투자 우리기술투자 041190 | 코스닥 증권정보 현재가 9,640 전일대비 2,220 등락률 +29.92% 거래량 112,125,967 전일가 7,420 2021.03.30 15:30 장중(20분지연) 관련기사 당장 다음 주!! 삼성전자, SK하이닉스 공급사 선정!! 주가 훨훨!!딱 오늘만 공개합니다! ‘초특급 급상승 종목’우리기술투자, 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승세에 17.65% ↑ close =서울 강남구 슈페리어타워로 본점 소재지 변경

◆ 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 40,000 전일대비 200 등락률 -0.50% 거래량 773,264 전일가 40,200 2021.03.30 15:30 장중(20분지연) 관련기사 에이치엘비 "VERISMO 주식 57억원어치 취득…지분율 10%"에이치엘비, 주가 4만 2300원.. 전일대비 0.71%에이치엘비, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.45% close =김동건 각자 대표 선임

◆ 컴투스 컴투스 078340 | 코스닥 증권정보 현재가 173,000 전일대비 3,000 등락률 +1.76% 거래량 153,394 전일가 170,000 2021.03.30 15:30 장중(20분지연) 관련기사 한국거래소, 인터파크·지니뮤직 등 15개사 코스닥 공시우수법인 선정[클릭 e종목] "컴투스, 신작 출시로 성장 기반 마련…목표가↑"컴투스, 신규 게임 출시일 밀렸지만…기대감 여전 close =송재준 신임 대표 선임

◆ 신라젠 신라젠 215600 | 코스닥 증권정보 현재가 12,100 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 12,100 2021.03.30 00:00 장중(20분지연) 관련기사 신라젠, 펙사백 제1b/2a 임상 시험 계획 변경 신청[e공시 눈에 띄네]코스닥-15일신라젠 '펙사벡', 美 FDA 희귀의약품 지정 close =신현필 각자 대표 취임

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr