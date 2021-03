바이든, 아시아계 혐오범죄 근절 추가대책 발표…"미국적이지 않고 잘못된 일"

폭행 피해입은 아시아계 위해 4950만달러 지원

아시아계 고위급 인사에게 백악관 내 직책도 부여할듯

[아시아경제 이현우 기자] 조 바이든 미국 대통령이 미국 내 아시아계 주민들에 대한 폭력과 혐오범죄를 근절하기 위한 추가조치를 발표했다. 혐오범죄에 노출된 아시아태평양계(APPI) 주민들에 대한 직접적인 자금지원 확대와 함께 각종 법적조치를 강화하고 백악관을 비롯해 관련 부처들에 태스크포스(TF) 등 조직들이 신설될 예정이다. 미국 내에서는 코로나19 사태 이후 APPI 주민을 대상으로 한 혐오범죄가 극심해지고 있으며, 전체 미국인 평균보다 2배 이상 높은 비율로 혐오범죄 피해를 입고 있는 것으로 조사됐다.

CNN등 외신에 따르면 30일(현지시간) 백악관은 미국 내 아시아인을 향한 혐오범죄와 폭력 급증에 대응하기 위한 추가조치를 발표했다. 이번 조치는 바이든 대통령이 지난 1월 취임 직후 AAPI 주민들을 향한 인종차별주의와 외국인혐오증을 퇴치하기 위해 서명한 각서의 후속작업으로 알려졌다. 바이든 대통령은 이날 트위터를 통해 "이러한 공격은 잘못됐고 미국적이지 않으며, 중단돼야한다"며 "침묵이 아닌 행동을 해야할 때"라고 강조했다.

이날 추가조치는 ▲반아시아 폭력을 종식시키기 위한 백악관 이니셔티브 재가동 ▲폭력에 노출된 APPI 주민들을 위한 4950만달러(약 562억원) 규모 자금지원 ▲보건복지부 산하에 코로나19 아시아계 혐오 방지위한 소위원회 설치 ▲아시아계 혐오범죄 자료를 인터넷에 공개 ▲혐외범죄 방지위한 국립과학재단 연구지원(3300만달러) ▲아시아계 혐오범죄 방지 위한 법무부 이니셔티브 수립 등 6가지로 나뉜다.

추가로 APPI 커뮤니티의 고위급 인사에게 백악관 내 직책을 부여할 계획이다. 젠 사키 백악관 대변인은 이날 언론브리핑에서 "APPI 고위급 인사는 앞으로 백악관 내에 직책을 부여해 아시아계 혐오범죄와 관련한 정책과 홍보활동을 수행시킬 계획"이라며 "아직 구체적 직책명은 정해지지 않은 상태"라고 밝혔다.

지난 16일 애틀랜타에서 한인 4명을 포함, 6명의 아시아계 사망자가 발생한 총격사건이 발생한 이후 미국 각계에서는 아시아계 혐오범죄에 대한 심각성을 우려하고 있다. 특히 미국 내에서는 코로나19 사태 이후 아시아계에 대한 폭력행위가 크게 급증해 전체 미국인 평균보다 높은 혐오범죄에 시달리는 것으로 알려졌다. 이날 아시아계 혐오범죄에 대해 연구하는 비영리단체인 APPI데이터가 발표한 설문조사에서 미국 내 아시아계와 하와이계 주민 중 10%가 혐오범죄를 당한 것으로 나타났다. 이는 전체 미국인 평균 4%보다 2배 이상 높은수치다.

