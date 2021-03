野 "김상조 靑 정책실장 경질, 선거용 꼬리 자르기"

"재벌 저격수라더니 세입자 저격수"

법 통과 인지 후 돈 번 청와대 정책실장

[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘은 29일 김상조 청와대 정책실장 경질과 관련해 "선거가 아니었으면 이렇게 빨리 경질했을까 싶다"면서 선거용 '꼬리 자르기'라고 비판했다.

김은혜 국민의힘 대변인은 이날 구두 논평을 통해 "다급한 경질을 하고서 '대통령이 진노했다'는 뻔한 스토리를 더해 소나기를 피할 생각을 했다면 오산"이라며 이처럼 밝혔다.

김 대변인은 "위선도 이런 위선이 없다"며 "(김 전 실장은) 재벌 저격수라더니 세입자 자격수였던 셈"이라고 지적했다. 그러면서 "국민들 피눈물 나는 사정에도 가차 없이 임대차법 밀어붙이고 세입자와 집주인 편 가르고 내집 마련의 사다리를 걷어찬 정부"라며 덧붙였다.

그는 "여당 의원, 여당 지자체장, 여당 시도의원에 이르기까지 투기의혹이 지천에 널려있는데, 자신들만 빼고 '투기꾼은 친일파'라고 핏대를 세우며 희생양을 찾겠다 한다"며 "법 통과를 인지하고 교묘하게 법을 이용해 돈을 번 청와대 정책실장과 몰래 얻은 공적 정보를 사적으로 활용한 LH 직원, 청와대가 '적폐 청산 1호로 외친 투기꾼'과 무엇이 다른가"라고 역설했다.

이어 "국민은 벼락거지, 문재인 정권은 벼락부자"라며 "청와대는 친일파라는 투기사범을 발본색원하고 싶다면 굳이 먼데 가지 말고 등잔 밑부터 살펴보기 바란다"고 말했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr