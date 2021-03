[특징주] 주택공급 확대 기대감에 시멘트株 상승

[아시아경제 이민지 기자] 주택 공급 확대에 대한 기대감에 시멘트 관련 종목들이 오름세를 보이고 있다.

26일 오전 9시 48분 쌍용양회 쌍용양회 003410 | 코스피 증권정보 현재가 7,330 전일대비 330 등락률 +4.71% 거래량 4,290,886 전일가 7,000 2021.03.26 10:09 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"쌍용양회, 단가인상·물량확대 수익 개선세 지속"쌍용양회, 출하량 회복·가격 인상 가능성...1분기 실적 '무난' 전망쌍용양회, 친환경 제조설비 '미래경영' 올라갈 일만 남았다 close 는 전 거래일 대비 3.57% 오른 7250원에 거래됐다. 아세아시멘트 아세아시멘트 183190 | 코스피 증권정보 현재가 97,100 전일대비 2,200 등락률 +2.32% 거래량 23,084 전일가 94,900 2021.03.26 10:09 장중(20분지연) 관련기사 아세아시멘트, 시멘트/레미콘 테마 상승세에 7.2% ↑KRX 섹터지수 구성 종목 정기 변경…IT·반도체·헬스케어 주로 교체레미콘 공공구매 입찰 담합 17개 업체·협회에 198억 과징금 close (3.27%), 한일시멘트(4.91%), 삼표시멘트 삼표시멘트 038500 | 코스닥 증권정보 현재가 5,760 전일대비 260 등락률 +4.73% 거래량 13,526,809 전일가 5,500 2021.03.26 10:09 장중(20분지연) 관련기사 삼표시멘트, 시멘트/레미콘 테마 상승세에 5.45% ↑삼표시멘트, 이시간 주가 +4.48%.... 최근 5일 개인 30만 9935주 순매수삼표시멘트, 커뮤니티 활발... 주가 5.74%. close (5.82%), 고려시멘트 고려시멘트 198440 | 코스닥 증권정보 현재가 3,815 전일대비 115 등락률 +3.11% 거래량 3,966,773 전일가 3,700 2021.03.26 10:09 장중(20분지연) 관련기사 고려시멘트, 보통주 1주당 15원 현금배당 《시선집중》 설 지나고 어마어마한 상승 릴레이 온다...요주의 종목은? 고려시멘트, 커뮤니티 활발... 주가 8.97%. close (3.24%) 등도 오름세를 보이고 있다.

시멘트 주가 상승세를 보이고 있는 것은 건설투자 확대가 예상되는 가운데 서울시장 보궐선거를 앞두고 재건축 등 주택공급이 크게 늘어날 것이란 기대감 때문인 것으로 추정된다. 윤승현 하나금융투자 연구원은 “올해 전국적인 건축 착공 증가가 나타날 것으로 보이는데, 시멘트 투입이 착공 후 6개월부터 2년까지임을 고려했을 때 시멘트 출하는 내년 이후까지 늘어날 것”이라고 설명했다.

쌍용양회 쌍용양회 003410 | 코스피 증권정보 현재가 7,330 전일대비 330 등락률 +4.71% 거래량 4,290,886 전일가 7,000 2021.03.26 10:09 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"쌍용양회, 단가인상·물량확대 수익 개선세 지속"쌍용양회, 출하량 회복·가격 인상 가능성...1분기 실적 '무난' 전망쌍용양회, 친환경 제조설비 '미래경영' 올라갈 일만 남았다 close 는 친환경 사업에 대한 긍정적인 전망도 반영되고 있다. 쌍용양회 쌍용양회 003410 | 코스피 증권정보 현재가 7,330 전일대비 330 등락률 +4.71% 거래량 4,290,886 전일가 7,000 2021.03.26 10:09 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"쌍용양회, 단가인상·물량확대 수익 개선세 지속"쌍용양회, 출하량 회복·가격 인상 가능성...1분기 실적 '무난' 전망쌍용양회, 친환경 제조설비 '미래경영' 올라갈 일만 남았다 close 는 순환자원 단기적으로는 처리시설 증설을 통한 처리 비중 확대, HRSG(폐열회수발전) 설비 확충, 중장기적으로 폐기물 관련 사업, 재생에너지와 바이오매스를 활용한 발전사업까지 확대해 나갈 계획이다.

이민재 NH투자증권 연구원은 “친환경 사업은 중장기적인 성장동력이 될 것”이라며 “계속되는 주택 공급 확대 정책으로 개선될 시멘트 업황 또한 긍정적”이라고 설명했다.

