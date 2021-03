[특징주]잘 가는 통신주…SK·KT·LG 모두 상승세 "배당·실적"

[아시아경제 이선애 기자] 통신주가 26일 모두 상승세를 보이고 있다.

이날 오전 9시44분 현재 SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 266,000 전일대비 12,500 등락률 +4.93% 거래량 360,700 전일가 253,500 2021.03.26 10:07 장중(20분지연) 관련기사 美 경기회복 반영된 국내 증시 화색… 코스피 상승 출발[클릭 e종목] 다가오는 지배구조 개편…SKT 주가상승 기대감↑[주총 현장] SKT 박정호 "디즈니, 웨이브 경쟁자로 보는 듯" close 은 전일대비 4.73% 오른 26만5500원을 기록중이다. LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 12,300 전일대비 200 등락률 +1.65% 거래량 1,904,203 전일가 12,100 2021.03.26 10:07 장중(20분지연) 관련기사 “영화-유료방송-OTT 시청데이터 통합” LGU+ '미디어 데이터 얼라이언스' 출범통신 3사, 유료방송 시장점유율 80% "모니터링 필요"[클릭 e종목] KT=LGU+>SKT close 와 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 28,100 전일대비 250 등락률 +0.90% 거래량 592,987 전일가 27,850 2021.03.26 10:07 장중(20분지연) 관련기사 KT, 최근 5일 개인 136만 5756주 순매도... 주가 2만 7900원(+0.72%)KT, AI·빅데이터로 보이스피싱 예방 나선다통신 3사, 유료방송 시장점유율 80% "모니터링 필요" close 도 각각 전일대비 1.24%, 1.08% 오른 1만2300원, 2만8150원에 거래중이다.

SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 266,000 전일대비 12,500 등락률 +4.93% 거래량 360,700 전일가 253,500 2021.03.26 10:07 장중(20분지연) 관련기사 美 경기회복 반영된 국내 증시 화색… 코스피 상승 출발[클릭 e종목] 다가오는 지배구조 개편…SKT 주가상승 기대감↑[주총 현장] SKT 박정호 "디즈니, 웨이브 경쟁자로 보는 듯" close 의 경우 지배구조 개선 기대감이 무르익고 있는 것으로 풀이된다. 이날 NH투자증권은 SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 266,000 전일대비 12,500 등락률 +4.93% 거래량 360,700 전일가 253,500 2021.03.26 10:07 장중(20분지연) 관련기사 美 경기회복 반영된 국내 증시 화색… 코스피 상승 출발[클릭 e종목] 다가오는 지배구조 개편…SKT 주가상승 기대감↑[주총 현장] SKT 박정호 "디즈니, 웨이브 경쟁자로 보는 듯" close 에 대해 인적분할은 안정적인 배당수익률과 ICT 사업 성장성을 원하는 투자자를 모두 잡을 수 있는 이벤트라며 투자의견 ‘매수’, 목표주가 34만원으로 상향 조정했다. 안재민 연구원은 “5월 중 구체적인 발표가 나타날 것으로 판단하며, 연내 분할과 재상장을 마무리할 것으로 예상한다”며 “분할 후 SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 266,000 전일대비 12,500 등락률 +4.93% 거래량 360,700 전일가 253,500 2021.03.26 10:07 장중(20분지연) 관련기사 美 경기회복 반영된 국내 증시 화색… 코스피 상승 출발[클릭 e종목] 다가오는 지배구조 개편…SKT 주가상승 기대감↑[주총 현장] SKT 박정호 "디즈니, 웨이브 경쟁자로 보는 듯" close 의 합산가치는 27조3000억 원으로 현재 시가총액보다 높아질 전망이다”고 내다봤다.

KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 28,100 전일대비 250 등락률 +0.90% 거래량 592,987 전일가 27,850 2021.03.26 10:07 장중(20분지연) 관련기사 KT, 최근 5일 개인 136만 5756주 순매도... 주가 2만 7900원(+0.72%)KT, AI·빅데이터로 보이스피싱 예방 나선다통신 3사, 유료방송 시장점유율 80% "모니터링 필요" close 는 실적 개선과 배당 매력이 함께 부각되면서 주가 반등에 대한 기대가 커지고 있다. 에프엔가이드에 따르면 올해 1분기 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 28,100 전일대비 250 등락률 +0.90% 거래량 592,987 전일가 27,850 2021.03.26 10:07 장중(20분지연) 관련기사 KT, 최근 5일 개인 136만 5756주 순매도... 주가 2만 7900원(+0.72%)KT, AI·빅데이터로 보이스피싱 예방 나선다통신 3사, 유료방송 시장점유율 80% "모니터링 필요" close 의 실적 평균 전망치(컨센서스)는 매출액 6조560억원, 영업이익 3903억원이다. 이는 전년동기대비 각각 3.85%, 1.88% 증가한 수치다. 신은정 DB금융투자 연구원은 "별도 순이익이 연간 10% 성장한다고 가정했을때 이를 반영한 현재 주가 기준 배당수익률은 5.4%대"라면서 "통신3사 중 배당매력은 가장 높다"고 밝혔다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr