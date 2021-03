[e공시 눈에 띄네] 코스닥-24일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 카프로=운영자금 조달 위해 40억원 규모 전환사채 발행 결정

◆ 미래에셋생명=변재상 대표 체제에서 변재상, 김평규 각자대표 체제로 변경

◆ 미래에셋대우= 최현만, 조웅기 각자대표 체제에서 최현만, 김재식 각자대표 체제로 변경

◆ 동원시스템즈=엠케이씨 주식 5만ㅇ주 156억원에 취득 결정

◆ 고려아연=최창근, 이제중 각자대표 임기 만료. 노진수, 백순흠 각자 대표 신규 선임

◆ HDC현대산업개발=와이케이영통제일차주식회사에 2100억원 규모 채무보증 결정

◆ 대한해운=계열사 KLBV1 S.A.에 대해 353억원 규모 채무보증 결정

◆ 동아에스티=엄대식 단독대표 체제에서 엄대식, 한종현 각자대표 체제로 변경

◆ 현대차=장재훈 각자대표 신규 선임

◆ 교보증권=김해준 각자대표 사임. 이석기 각자대표 신규 선임

◆ 현대상사=장안석 각자대표 신규 선임

◆ SK렌터카=현몽주 대표 사임 및 황일문 대표 신규 선임

◆ 현대모비스=정의선, 박정국 각자대표 체제에서 정의선, 조성환 각자대표 체제로 변경

◆ 두산밥캣=스캇성철박 단독대표에서 스캇성철박, 조덕제 공동대표 체제로 변경

◆ 우진아이엔에스=103억원 규모 판교 제2테크노밸리 글로벌비즈센터 건립사업 소방기계설비공사, 기계설비공사 수주

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr