미래에셋생명, 자사주 93% 소각…"주주가치 제고"

자사주 6296만주 소각…발행주식 31.8% 감소

미래에셋생명이 대규모 자사주 소각을 결정했다.

미래에셋생명은 4일 이사회를 열고 임직원 보상 목적의 자사주 470만주를 제외한 보통주와 전환우선주 등 전량(6296만주)을 소각한다고 공시했다.

이번 소각은 회사가 보유한 자사주의 약 93%에 해당한다. 이에 따라 미래에셋생명의 총 발행주식 수는 기존보다 약 31.8% 줄어들게 된다.

특히 보통주 기준으로는 전체의 23.6%가 감소해 주당순이익(EPS) 증가 등 "주주가치 제고 효과가 기대된다"고 회사 측은 설명했다.

미래에셋생명 관계자는 "이번 자사주 소각은 주주가치 희석에 대한 시장 우려를 해소하기 위한 조치"라며 "앞으로도 안정적인 자본 건전성을 기반으로 주주 친화적인 경영을 이어가겠다"고 말했다.

