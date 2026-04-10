우진아이엔에스 우진아이엔에스 close 증권정보 010400 KOSPI 현재가 3,845 전일대비 25 등락률 +0.65% 거래량 163,258 전일가 3,820 2026.04.10 14:46 기준 관련기사 고용부, 12개 건설사 대표와 안전보건리더회의 우진아이엔에스, 188억원 규모 기계설비공사 수주 계약 [특징주]우진아이엔에스, 전국 MICE 사상 최대 11조 투자에 MICE 수주 부각↑ 전 종목 시세 보기 는 약 249억원 규모의 네이버 세종 데이터센터 기계설비 공사를 수주했다고 10일 밝혔다.

이날 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 따르면 우진아이엔에스는 자이씨앤에이와 248억5000만원 규모 네이버 세종 데이터센터 2-3차 구축공사 기계설비 공사 계약을 체결했다고 공시했다. 이는 지난해 12월 말 연결 기준 매출액의 15.11% 수준이다.

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계약기간은 전날부터 2028년 2월28일까지다.

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



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