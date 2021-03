좌남수 제주도의회 의장 재산, 마이너스 2000만원 신고

[아시아경제 류정민 기자] 전국 시·도의회의장 가운데 재산이 10억원을 넘는 사람은 한 명도 없는 것으로 나타났다.

25일 정부공직자윤리위원회에 따르면 시·도의회 의장들은 재산공개 대상자들의 평균 재산인 14억여원에 미치지 못하는 것으로 조사됐다. 10억원이 넘는 이는 한 사람도 없었다. 한금석 강원도의회 의장이 7억1175만원을 신고해 상대적으로 많았다.

좌남수 제주특별자치도의회 의장은 마이너스 2048만원을 신고해 재산이 가장 적었다. 이밖에 이태환 세종특별자치시의회 의장, 김한종 전라남도의회 의장, 김하용 경상남도의회 의장 등은 1억원대의 재산을 신고했다.

