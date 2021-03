효성, 잠실창작스튜디오 작가들과 아름다운 동행

[아시아경제 황윤주 기자] 효성 효성 004800 | 코스피 증권정보 현재가 82,500 전일대비 1,100 등락률 -1.32% 거래량 32,960 전일가 83,600 2021.03.23 10:18 장중(20분지연) 관련기사 회장님들 연봉 보니…효성, 베트남 미혼모 자립 위한 사회공헌 활동 전개효성첨단소재, 아마존 자율주행차에 에어백 공급 close 이 장애예술가 및 장애어린이 재활 지원 등 배리어프리 사회를 만들기 위한 사회공헌을 펼치고 있다.

효성은 서울문화재단 잠실창작스튜디오 입주 예술가들을 위한 후원금을 전달했다고 23일 밝혔다. 잠실창작스튜디오는 2018년부터 효성이 후원하고 있는 국내 유일의 시각예술 분야 장애예술인 창작 공간이다. 효성의 후원금은 매년 공모를 통해 선발된 장애예술가 12명의 작품 재료 구입과 전시 비용, 아카이브 제작 등에 사용된다.

올해는 후원 4년 차를 맞이하여 시민들과 효성 임직원들이 뽑는 '효성과 함께하는 올해의 작가상'를 선정했다. '올해의 작가상'에는 한승민 작가(27세, 자폐성장애 2급)가 선정되었다. 서양화 작가인 그는 직접 경험하는 일상의 경험을 이미지로 번역하는 작업을 진행 중이며, 국내외 다양한 미술 대전과 아트 페어에 참여하고 있다. 또한 국립현대미술관 정부미술은행에 작품이 소장될 정도로 높은 기량을 보여주는 청년예술가이다.

지난 12월, 효성은 잠실창작스튜디오와의 협업을 인정받아 서울특별시가 선정하는 '2020 민관협력 우수기관'에 선정되어 서울특별시장 표창을 받기도 했다.

또 효성은 오는 30일 장애인의 재활과 자립을 지원하는 푸르메재단에 '장애어린이 의료재활·가족 지원사업' 지원금 1억 1500만 원을 전달한다. 이 사업은 올해로 9년 차를 맞이하고 있으며, 저소득층 장애어린이와 청소년의 재활치료, 비장애 형제 교육과 심리치료, 효성 임직원 가족과의 동반 가족 여행, 가족 초청 작은 음악회 등 재활치료 전반에 사용된다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr