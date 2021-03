이정훈 강동구청장, 돌봄공백 최전방 우리동네키움센터 현장 찾아

새학기 맞아 초등돌봄시설 돌봄 현장과 운영사항 직접 청취... 코로나19에 대응한 철저한 방역과 긴급돌봄체계 운영으로 이용시간 확대

[아시아경제 박종일 기자] 이정훈 강동구청장이 새학기를 맞아 지난 16일 코로나19로 인한 돌봄공백 최전방에서 활약하고 있는 우리동네키움센터 돌봄현장을 찾았다.

이번 현장 점검은 개소 후 코로나19로 인한 거리두기 단계에 따라 긴급돌봄체계로 운영되고 있는 돌봄 환경을 점검하고 종사자의 애로사항을 청취, 돌봄현장에서 발생할 수 있는 문제를 사전에 예방하기 위해 이루어졌다.

점검 대상은 지난해 12월 개소한 2호점 명일2동키움센터와 3호점 강일동키움센터이다.

현재 해당 센터들은 시설 정기 방역소독, 방역 물품 비치, 돌봄아동 및 종사자 발열체크 및 외부인 출입관리 강화 등 방역지침을 철저히 준수, 운영되고 있으며 코로나19로 인한 긴급돌봄체계로 2호점은 오전 9시부터 오후 6시까지, 3호점은 오전 8시부터 오후 8시까지로 방학중 이용시간으로 확대 운영하고 있다.

우리동네키움센터는 방과 후 또는 방학 중 돌봄이 필요한 만 6~12세 아동을 위한 시설로 숙제지도, 놀이활동, 문화·예술·체육 프로그램, 간식제공 등의 서비스를 제공하고 있다.

이용료는 월 5만원 이내이다.

센터 이용을 원할 경우 우리동네키움포털에서 온라인 예약이 가능, 이용관련 상담은 각 센터별 전화로 문의하면 된다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr