[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 21일 아침 7시19분께 경북 포항시 북구 환호동의 횟집 앞 해안에서 60대 여성이 숨진 채 발견됐다.

포항해경에 따르면 아침 운동을 나온 시민이 해변에 쓰러져 있던 A씨(64·여)를 발견, 119에 신고했다. 이 여성은 검은색 상의에 흰색 바지를 입고 바다에 몸이 반쯤 잠긴 상태에서 목격됐다.

해경 조사 결과 A씨의 주소지는 부산인 것으로 파악됐다. 시신 상태로 볼 때 숨진 지 24시간 이내로 추정된다는 게 해경의 설명이다.

해경은 A씨 주변인 등을 상대로 이동 경로와 함께 사망 경위 등을 조사하고 있다.

