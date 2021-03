호남대 대학일자리센터, 전력계통 공기업 엘리트 맞춤 육성

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 호남대학교가 전력계통 공기업이 요구하는 맞춤형 엘리트 양성 프로그램을 연중 운영하는 등 재학생들의 취업 지원에 안간힘을 쏟고 있다.

호남대 대학일자리센터는 전력계통 우수인력 양성을 위해 이달부터 4단계로 짜여진 ‘H-ACE 인재양성 프로그램’ 가동에 들어갔다고 19일 밝혔다.

1단계 전력투구(취업 전략 수립) 단계는 전력산업의 현황을 살펴보고 전력계통 공기업에 대한 분석을 통해 개인별 취업전략을 수립할 수 있도록 운영된다.

1단계 참여 우수자로 선발될 경우 전력거래소가 주관하는 2단계 유니온학점과정에 연계해 보다 체계적 교육과정을 밟게 된다.

3단계 전력투구 프로그램(취업 역량강화)에서는 NCS 서류전형 및 면접 컨설팅, 전력계통 공기업 관련 자격증 취득과정을 구성해 전력 분야 학습역량을 강화할 수 있는 심화 단계로 운영된다.

호남대 대학일자리센터는 마지막 4단계 사후관리를 통해 1:1 상담 및 입사지원서와 면접컨설팅 등 맞춤형 취업지원서비스를 통해 취업계획을 현실화 한다는 복안이다.

H-ACE 인재양성 프로그램은 학과·학년 구분 없이 전교생 누구나 참여 가능하며, 호남대 포털(HUIS)을 통해 선착순 모집한다.

프로그램 진행 일시 및 자세한 사항은 대학일자리센터로 문의하면 되며, 각 단계별 프로그램에 대한 세부내용은 대학일자리센터 홈페이지 및 출결 앱 쪽지를 통해 안내할 예정이다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr