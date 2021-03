광주대, 대학정보공시 운영협력대학 9년 연속 선정

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주대학교는 공정하고 투명한 대학정보공시를 인정받아 9년 연속 대학정보공시 운영협력대학으로 선정됐다고 19일 밝혔다.

한국대학교육협의회는 최근 대학정보공시 대상학교(413개교) 가운데 전국 40개교(대학 32개교, 전문대학 8개교)를 ‘2021년 대학정보공시 운영협력대학’으로 선정·발표했다.

광주대는 지난 2013년부터 올해까지 9년 연속 운영협력대학 명단에 이름을 올렸으며, 이번 선정은 2022년까지 유지된다.

또 호남권 대학 가운데 9년 연속은 광주대가 유일하다.

대학정보공시는 고등교육기관의 기본운영 상황 및 교육·연구 여건 등에 대한 주요 정보를 인터넷 홈페이지 등을 통해 알리고 제공하는 제도다.

김황용 광주대 기획처장은 “이번 선정을 통해 대학정보공시의 신뢰도 제고를 위한 연구와 공시 지침, 운영방안 개선을 위한 협력대학으로 참여하게 됐다”면서 “앞으로도 학생과 학부모들에게 학교 정보를 투명하게 공개할 수 있도록 정보공시의 운영과 관리를 철저히 해나가겠다”고 말했다.

