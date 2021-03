'살인자 발언에 발끈' 푸틴, 바이든에 공개토론 제안

[아시아경제 조유진 기자] 조 바이든 대통령이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 '살인자(killer)'라고 칭하자 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 생방송을 통한 '맞장토론'을 제안했다.

푸틴 대통령은 18일(현지시간) 러시아 국영TV에 출연해 "바이든 대통령에게 토론을 계속하자고 제안하고 싶다"면서 "다만 지체없이 온라인으로 공개적이고 직접적인 논의를 하는 조건이어야 한다"고 밝혔다.

푸틴은 이번 주말엔 시베리아 타이가 숲에 가서 휴식을 취해야 하기 때문에 19일이나 22일에 하자고 구체적인 날짜를 제시했다.

그는 토론에서 양국 관계와 지역 분쟁 해결 등 많은 문제에 관해 얘기할 준비가 돼 있다면서 미국이 어려움을 겪고 있는 코로나19 대응도 의제가 될 수 있다고 말했다.

바이든 대통령은 전날 ABC방송과의 인터뷰에서 ‘푸틴이 살인자라고 생각하느냐’는 질문에 “그렇다”고 답했다. 나발니의 독극물 중독 사건에 러시아 정부가 개입돼 있다는 판단에 따른 답변으로 풀이된다.

이번 인터뷰는 지난해 미 대선에 푸틴 대통령이 도널드 트럼프 전 대통령을 재선시키고 바이든 당시 민주당 후보를 낙선시키려는 공작을 승인했다는 미국 국가정보국(DNI)의 기밀문서가 공개된 뒤 이뤄졌다. 바이든 대통령은 이날 인터뷰에서 미 대선 개입과 관련해 러시아가 대가를 치를 것이라고 경고했다.

바이든 행정부는 이번 러시아의 대선 개입 공작과 관련한 제재를 내주께 발표할 예정이다. 제재와 관련된 세부 내용은 전해지지 않았지만, 러시아과 독일을 직접 연결하는 '노드스트림-2' 가스관 건설을 차단하는 방안을 고려하고 있는 것으로 전해진다.

푸틴 대통령은 바이든 대통령의 '살인자' 발언에 대해 "남을 그렇게 부르면 자신도 그렇게 불리는 법"이라고 꼬집었다.

한편, 드미트리 페스코프 대통령궁 대변인은 “매우 나쁜 발언이고 역사상 이런 적은 없었다”며 “미국이 러시아와의 관계 정상화를 원치 않는다는 것이 분명하다”고 비판하는 성명을 내놨다.

러시아는 미국의 이어지는 적대적 조치에 반발해 워싱턴 주재 자국 대사를 본국으로 긴급 소환했다.

