서울·부산, 여야 할 것 없이…네거티브 공세 '집중'

[아시아경제 금보령 기자] 다음 달 재보궐선거를 앞두고 여야와 지역을 가릴 것 없이 정책보다 네거티브 공세에 집중하고 있다.

박영선 더불어민주당 서울시장 후보와 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 연일 서로를 향한 불편한 감정을 드러냈다. 의혹 폭로와 반박을 되풀이하는 네거티브 국면에 접어든 것이다. 우선 17일 고(故) 박원순 전 서울시장 성추행 사건 피해자에게 "제가 모든 것을 짊어지고 가겠다" 말한 것을 놓고 18일 오 후보는 "사퇴로 사과하라"고 주장하고 나섰다. 오 후보는 이날 페이스북을 통해 "모든 것을 짊어지고 가겠다는 박영선 후보의 선택은 자진사퇴밖에 없다"고 말했다.

이 둘은 오 후보 처가의 '내곡동 땅' 의혹을 두고도 날 선 공방을 주고받고 있는 상황이다. 지난 9일 박 후보 캠프의 비서실장인 천준호 민주당 의원은 오 후보가 서울시장으로 일했던 2009년 처가 소유의 서울 서초구 내곡동 땅이 보금자리주택지구로 지정되는 데 관여했다고 주장했다. 이에 국민의힘은 10일 허위사실공표죄, 후보자비방죄 혐의로 천 의원과 고민정 민주당 의원을 고발했고, 전일 민주당은 오 후보가 거짓 해명을 했다며 오 후보를 허위사실공표죄로 맞고발했다.

오 후보는 민주당의 '네거티브 선거전'이 시작됐다고 보고 있다. 오 후보는 이날 "민주당은 저 오세훈이 겁이 나나 보다. 어제 하루 동안만 8건이다. 민주당에서, 박 후보 캠프에서, 국회에서, 온 민주당이 당력을 집중해 '오세훈 때리기'에 올인한다"며 "선거 앞두고 불거진 LH 사태로 정권 지지율 하락 걷잡을 수 없으니, 부동산 적폐 프레임을 제게도 씌워보겠다고 죽자고 덤빈다"고 강조했다.

부산에서도 비슷한 상황이 나타나고 있다. 장경태 민주당 의원은 지난 11일 박형준 국민의힘 부산시장 후보의 자녀 입시 비리 의혹을 제기했다. 장 의원은 "당시 채점위원이었던 김승연 전 홍익대 교수는 2000년 즈음에 박형준 후보의 부인이 딸과 함께 실기시험이 끝나고 찾아와 '잘 봐달라', '우리 딸이 떨어지면 안 된다'고 했다는 청탁이 있었다고 한다"고 주장했다. 이에 국민의힘 부산 선거대책위원회는 장 의원과 김 전 교수 등을 허위사실공표죄와 명예훼손 혐의 등으로 부산지방검찰청에 고발했다.

이 외에도 김영춘 민주당 부산시장 후보와 박형준 후보는 엘시티(LCT), 4대강 불법 사찰 의혹 등을 놓고 설전을 이어가고 있다.

