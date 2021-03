[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 성 김 미국 국무부 동아태차관보 대행이 조 바이든 미국 행정부의 대북 정책 검토 작업이 수주 내 완료될 것으로 예상된다고 말했다.

김 차관보대행은 12일(현지시간) 전화 브리핑에서 "우리는 신속하게 작업을 진행하고 있다"며 "나는 아마 수주 내에 검토를 끝낼 수 있을 것이라고 생각한다"고 밝혔다.

그는 그동안 대북정책을 검토하면서 한국, 일본과 긴밀한 접촉을 유지했다고도 말했다.

