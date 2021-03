[아시아경제 이민우 기자] 동국알앤에스 동국알앤에스 075970 | 코스닥 증권정보 현재가 3,930 전일대비 300 등락률 -7.09% 거래량 7,567,920 전일가 4,230 2021.03.10 15:30 장마감 관련기사 동국알앤에스, 커뮤니티 활발... 주가 2.73%.“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정박빙 승부 시작, 유력 美 대선 후보 수혜주는? close 는 보통주 1주당 80원의 현금배당을 결정했다고 10일 공시했다. 배당금총액은 15억원가량이며 시가배당률은 2.4%다. 배당기준일은 지난해 12월31일, 배당금 지급 예정일은 다음달 23일이다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr