[특징주]'中 대일 수출 금지'에 韓 희토류 관련주 급등

희토류 관련주가 7일 장 초반 동반 강세를 보인다. 유니온머티리얼 유니온머티리얼 047400 | 코스피 증권정보 현재가 1,747 전일대비 403 등락률 +29.99% 거래량 1,943,826 전일가 1,344 2026.01.07 09:52 기준 관련기사 [특징주]미중 갈등에 희토류 관련주 급등…삼전·SK하이닉스 약세 [특징주]中희토류 수출통제 소식에 관련주 급등…유니온 10%대↑희토류 전쟁에 이차전지→전기차모터株…전기차 성장 필수소재 부각 전 종목 시세 보기 close 은 개장과 동시에 상한가로 직행했다.

이날 오전 9시 31분 기준 유가증권시장에서 유니온머티리얼 주식은 전 거래일 대비 29.99% 오른 1747원에 거래되고 있다. 유니온머티리얼은 희토류 대체 소재로 알려진 '페라이트 마그넷' 등을 생산한다.

유니온머티리얼의 모회사 유니온 유니온 000910 | 코스피 증권정보 현재가 5,290 전일대비 1,105 등락률 +26.40% 거래량 8,983,506 전일가 4,185 2026.01.07 09:52 기준 관련기사 [특징주]미중 갈등에 희토류 관련주 급등…삼전·SK하이닉스 약세 [특징주]中희토류 수출통제 소식에 관련주 급등…유니온 10%대↑코스피, 외국인 순매도에 하락…"2500선 회복 실패" 전 종목 시세 보기 close 도 전 거래일보다 21.39% 뛴 5080원에 거래되고 있다. 이 밖에 삼화전자 삼화전자 011230 | 코스피 증권정보 현재가 3,210 전일대비 380 등락률 +13.43% 거래량 2,702,365 전일가 2,830 2026.01.07 09:52 기준 관련기사 12월 두산로보틱스 등 53개사 1억9697만주 의무보유등록 해제[e공시 눈에 띄네]코스피-14일삼화전자, 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승세에 5.33% ↑ 전 종목 시세 보기 close (14.49%) 성안머티리얼스 성안머티리얼스 011300 | 코스피 증권정보 현재가 376 전일대비 26 등락률 +7.43% 거래량 13,215,482 전일가 350 2026.01.07 09:52 기준 관련기사 성안머티리얼스 최대주주 더블유에스, 지분 추가 취득…지분율 19.2%로 확대미·중 무역갈등 재점화에도…국내 증시 상승 모멘텀 ‘견조’[특징주]미중 갈등에 희토류 관련주 급등…삼전·SK하이닉스 약세 전 종목 시세 보기 close (8.00%) 등도 오른다.

같은 시각 코스닥 시장에서도 EG EG 037370 | 코스닥 증권정보 현재가 5,900 전일대비 600 등락률 +11.32% 거래량 526,347 전일가 5,300 2026.01.07 09:52 기준 관련기사 [특징주]EG, 국내 배터리 3사 LFP양산 준비…필수소재 세계 점유율 1위 부각↑희토류 전쟁에 이차전지→전기차모터株…전기차 성장 필수소재 부각 [특징주]EG, 테슬라 희토류 대신 페라이트 사용 전망…고순도 산화철 공급 부각↑ 전 종목 시세 보기 close (15.28%) 동국알앤에스 동국알앤에스 075970 | 코스닥 증권정보 현재가 2,515 전일대비 275 등락률 +12.28% 거래량 3,562,250 전일가 2,240 2026.01.07 09:52 기준 관련기사 [특징주]미중 갈등에 희토류 관련주 급등…삼전·SK하이닉스 약세 [특징주]中희토류 수출통제 소식에 관련주 급등…유니온 10%대↑동국제강, 사내 수급사 3곳 '중대재해처벌법 준수 인증' 획득 전 종목 시세 보기 close (9.82%) 쎄노텍 쎄노텍 222420 | 코스닥 증권정보 현재가 868 전일대비 55 등락률 +6.77% 거래량 1,773,368 전일가 813 2026.01.07 09:52 기준 관련기사 [특징주]쎄노텍, 전세계 유일 모든 세라믹비드 생산…광산·2차전지 수요 ↑[e공시 눈에 띄네]6일 장 마감 후 주요 공시[특징주]쎄노텍, 2차전지 핵심재료 극미세 분쇄 세라믹비드 계약 기대 ↑ 전 종목 시세 보기 close (5.54%) 티플랙스 티플랙스 081150 | 코스닥 증권정보 현재가 3,015 전일대비 160 등락률 +5.60% 거래량 1,419,530 전일가 2,855 2026.01.07 09:52 기준 관련기사 티플랙스, 주주제안 ‘구희찬 감사’ 선임…“가족 경영 감시하겠다”법무법인 위온, 티플랙스에 주주서한…“감사선임·임원보수규정 발의”티플랙스, 이사보수 한도 안건 결의 무효 소송 피소 전 종목 시세 보기 close (4.90%) 등이 급등하고 있다.

중국이 일본에 희토류 통제 카드를 꺼내 들면서 국내 희토류 관련 기업들에 대한 반사이익 기대감이 커진 영향으로 보인다. 중국 상무부는 지난 6일 "일본 군사 사용자와 군사 용도 및 일본 군사력 제고에 도움이 되는 기타 최종 사용자 용도의 모든 이중용도 물자 수출을 금지한다"고 발표했다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



