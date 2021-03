[e공시 눈에 띄네] 코스피-9일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 하나금융지주=자회사 하나금융투자, 주당 1490.15원 현금배당 결정

◆ BYC=보통주 1주당 1100원, 우선주 1주당 1150원 현금배당 결정

◆ AJ네트웍스=보통주 1주당 210원 현금배당 결정

◆ HDC아이콘트롤스=보통주 1주당 400원 현금배당 결정

◆ 한미약품=보통주 1주당 500원 현금배당 결정

◆ 동성화학=보통주 1주당 850원 현금배당 결정

◆ 현대상사=해외법인인 HYUNDAI FUELS PTE LTD(현대퓨얼스 법인)에 339억원 규모 채무보증 결정

◆ 동성코퍼레이션=보통주 1주당 250원 현금배당 결정

◆ 대우건설=덕은 리버워크 지식산업센터 수분양자에 대해 1397억원 규모 채무보증 결정

◆ 금호석유화학=보통주 1주당 4200원, 우선주 1주4250원 현금배당 결정

◆ 한미사이언스=보통주 1주당 200원 현금배당 결정

◆ 금호산업=경산하양 금호어울림 수분양자에 대해 908억원 규모 채무보증 결정

◆ 센트럴인사이트=공시변경 건으로 한국거래소로부터 불성실공시법인 지정예고

◆ 세기상사=매출액 50억원 미만으로 한국거래소로부터 관리종목 지정 우려 예고

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr