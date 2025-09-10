본문 바로가기
동성케미컬, 한강공원서 생물다양성 보전 활동 진행

오지은기자

입력2025.09.10 08:54

시계아이콘00분 25초 소요
교란 식물 제거…지속가능경영 확대

동성케미컬 이 서울 이촌한강공원에서 생물다양성 보전 활동을 진행했다. 임직원 70여 명이 참여해 교란 식물을 제거하며 토착 식물 보존에 힘썼다.

동성케미컬, 한강공원서 생물다양성 보전 활동 진행
동성케미컬은 지속가능경영의 일환으로 최근 서울 이촌한강공원 일대에서 생물다양성 보전 활동을 전개했다고 10일 밝혔다. 활동에 참여한 임직원들은 가시박, 환삼덩굴, 단풍잎돼지풀 등 생태계 교란 식물을 제거했다. 이들 식물은 토착 식물의 서식지를 잠식하고 생태계 균형을 위협하는 대표적인 교란 식물로 꼽힌다.


이만우 동성케미컬 대표는 "그동안 주요 사업장이 위치한 울산, 전남 여수시에서 진행해 온 생물다양성 보전 활동을 서울로 확대했다"며 "앞으로 일회성이 아닌 정기적 활동을 통해 환경 보호를 위한 기업의 사회적 책임을 다할 것"이라고 말했다.

동성케미컬은 지난 6월 '제로 웨이스트 캠페인'을 통해 일회용 컵 사용을 전면 중단하고, 생분해성 봉투 5만 장을 기부하는 등 자원순환 문화 확산에도 나서고 있다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr


