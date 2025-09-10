동성케미컬, 한강공원서 생물다양성 보전 활동 진행

교란 식물 제거…지속가능경영 확대

동성케미컬은 지속가능경영의 일환으로 최근 서울 이촌한강공원 일대에서 생물다양성 보전 활동을 전개했다고 10일 밝혔다. 활동에 참여한 임직원들은 가시박, 환삼덩굴, 단풍잎돼지풀 등 생태계 교란 식물을 제거했다. 이들 식물은 토착 식물의 서식지를 잠식하고 생태계 균형을 위협하는 대표적인 교란 식물로 꼽힌다.

이만우 동성케미컬 대표는 "그동안 주요 사업장이 위치한 울산, 전남 여수시에서 진행해 온 생물다양성 보전 활동을 서울로 확대했다"며 "앞으로 일회성이 아닌 정기적 활동을 통해 환경 보호를 위한 기업의 사회적 책임을 다할 것"이라고 말했다.

동성케미컬은 지난 6월 '제로 웨이스트 캠페인'을 통해 일회용 컵 사용을 전면 중단하고, 생분해성 봉투 5만 장을 기부하는 등 자원순환 문화 확산에도 나서고 있다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



