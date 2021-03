[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 9일 경남 산청군 단성면에서 20년째 노루궁둥이버섯을 재배 중인 구연옥(64)씨 농가에서 버섯 수확이 한창이다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr