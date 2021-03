주방 품격 높이는 빌트인 정수기…교원 ‘웰스더원 정수기’

[아시아경제 김희윤 기자] 신혼 보금자리를 준비하는 혼수시즌을 맞아 주방 인테리어를 산뜻하게 업그레이드 해줄 웰스더원 정수기가 큰 호응을 얻고 있다.

‘웰스더원’ 정수기는 작은 크기와 프리미엄 디자인으로, 신혼 부부에 꼭 맞춘 예쁘고 실용적인 주방 가전으로 손꼽힌다. 이 제품은 웰스가 2019년 업계 최초로 선보인 빌트인 형태의 시스템 정수기로, 출수부(파우셋)와 정수 필터링 본체로 나누어 공간 활용성을 크게 높인 빌트인 형태를 갖췄다.

웰스에 따르면 외부로 노출된 웰스더원 출수부는 지름 88mm의 작은 물병 크기로 주방 공간 활용도를 높였고, 화이트, 다크브라운, 레드 3가지 컬러로 주방 포인트 인테리어 아이템으로도 손색이 없다. 또, 정수 필터링 본체는 웰스 디지털 냉각 시스템으로 기존 체적 대비 40% 줄여, 하부장 내 숨겨진 공간 활용성도 극대화했다. 작아진 본체는 사용자의 필요에 따라 세우거나 눕힐 수도 있어, 프라이팬, 냄비 등과 함께 배치해도 무리가 없다고 웰스 측은 설명했다.

정수기 설치 위치 제약을 줄인 것도 특징이다. 싱크대 상판 타공 설치가 어려운 경우 아일랜드 식탁, 주방 가구, 별도 수납장 등 원하는 위치에 설치 가능하다. 여기에 위생성과 편의성도 탁월하다. 교체가 필요 없는 슈퍼 바이오 유로관, 자동 살균 기능, 9단계 필터시스템 등 바른 살균 시스템을 갖췄다. 3일 마다 자동으로 모든 유로관 내부를 살균하며, 24시간 사용이 없을 경우 자동으로 유로관을 비워 세균 번식을 방지한다. 제품 렌탈 시 정기적인 방문관리 서비스와 필터 교체가 제공된다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr