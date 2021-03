메디톡스, 바르는 의료기기 '뉴라덤 크림 엠디' 출시

피부장벽 보호 바르는 의료기기 제품

[아시아경제 김지희 기자] 메디톡스의 국내 판매 법인 메디톡스코리아는 1도 화상이나 건조한 환경 등 다양한 외부 자극으로 손상된 피부 장벽을 보호하는 바르는 의료기기 ‘뉴라덤 크림 엠디’를 출시한다고 9일 밝혔다.

뉴라덤 크림 엠디는 피부 장벽이 손상된 부위에 물리적인 보호막을 형성해 수분을 유지하고 피부 보호에 도움을 준다. 또 다양한 보습 성분과 특허 받은 생약 혼합 추출물, 천연식물 추출물을 함유해 보습력도 강화했다.

뉴라덤 크림 엠디는 식약처 산하 한국의료기기안전정보원의 제조 인증을 받았으며 의료기기 GMP(제조 및 품질관리기준)에 따라 엄격한 제조 공정과 품질 검수를 거쳐 생산, 출하된다. 또 병·의원에서 처방을 받은 경우 보험약관에 따라 실비 보험 청구가 가능하다. 온라인 채널에서도 구매할 수 있다.

뉴라덤 크림 엠디는 여러 테스트를 통해 안전성도 입증됐다. 국제공인 시험인증기관인 KTC의 피부 자극성 시험에서 피부 자극 지수 0.0을 받았고, 알레르기, 발진 등 이상반응을 확인하는 피부 감작성 시험에서도 0등급을 획득해 자극이 거의 없는 것으로 확인됐다. 한국화학융합시험연구원(KTR)에서는 스테로이드 43종, 파라벤 7종 등 유해성분 무첨가 테스트도 완료했다.

메디톡스코리아 관계자는 “피부 장벽은 피부의 수분과 영양을 조절하고 외부 자극으로부터 피부를 보호하는 일차 방어선이나 다름없어 환절기에는 이를 지키기 위한 노력이 더욱 중요하다"며 "피부 장벽 보호에 특화된 뉴라덤 크림 엠디는 엄격한 제조 공정과 품질 검수를 거쳐 생산되며 공인된 기관을 통해 안전성까지 입증 받은 제품”이라고 말했다.

