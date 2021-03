CJ CGV·SK이노베이션·카카오 등 11개사, 거래소 공시우수법인 선정

지난해 공시 실적 기초로 정량·정성평가 거친 후 선정

[아시아경제 공병선 기자] CJ CGV CJ CGV 079160 | 코스피 증권정보 현재가 27,550 전일대비 50 등락률 -0.18% 거래량 295,409 전일가 27,600 2021.03.09 14:48 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] 우울한 업황에 흥행작도 없어…부진 이어지는 CJ CGV[클릭 e종목]"CJ CGV, 코로나 백신 접종으로 정상화 속도 빨라질 것"CJ CGV, 지난해 영업손실 3925억...적자전환 close , SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 232,500 전일대비 7,000 등락률 -2.92% 거래량 1,366,157 전일가 239,500 2021.03.09 14:48 장중(20분지연) 관련기사 SK이노베이션, 개인 투자자 관심 집중... 주가 -5.22%...SK이노, 행복나눔기금 30억원 첫 돌파…경영 위기 속 사상 최고차량경량화 신소재 개발…포스코-SK 손잡는다 close , 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 442,500 전일대비 11,500 등락률 -2.53% 거래량 972,588 전일가 454,000 2021.03.09 14:48 장중(20분지연) 관련기사 낙폭 줄인 코스피… 2970대로 회복카카오, 이시간 주가 -2.86%.... 최근 5일 개인 82만 5365주 순매수外人 '팔자'행렬에 코스피 약세…코스닥은 900선 무너져 close 등 11개사가 유가증권시장 공시우수법인으로 선정됐다.

9일 한국거래소는 ‘2020년도 유가증권시장 공시우수법인’으로 선정된 11개사를 발표했다. 11개사는 지난해 공시 실적 등을 기초로 1차 정량평가, 2차 정성평가를 거친 후 공시우수법인으로 선정됐다.

거래소는 CJ CGV, SK이노베이션, LS ELECTRIC LS ELECTRIC 010120 | 코스피 증권정보 현재가 57,800 전일대비 3,300 등락률 +6.06% 거래량 233,121 전일가 54,500 2021.03.09 14:48 장중(20분지연) 관련기사 LS일렉트릭, 사업장 소재 부산 강서구에 이웃돕기 성금 1억원 기부LS일렉트릭, 작년 4Q 영업익 24%↓…"해외매출 감소·환율 영향"LS그룹, 친환경·스마트 기술 선도 close , 유한양행 유한양행 000100 | 코스피 증권정보 현재가 59,500 전일대비 900 등락률 -1.49% 거래량 321,252 전일가 60,400 2021.03.09 14:48 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"유한양행, 올해 신약 처방 기대…회사가 달라지고 있다"유한양행, 보통주400원·종류주410원 현금배당 결정유한양행, 지난해 영업익 843억...전년비 572% ↑ close , TBH글로벌 TBH글로벌 084870 | 코스피 증권정보 현재가 1,685 전일대비 15 등락률 -0.88% 거래량 15,387 전일가 1,700 2021.03.09 14:45 장중(20분지연) 관련기사 티비에이치글로벌, 지난해 영엄손실 69억원…적자전환티비에이치글로벌, 55억 상당 홍콩 계열사 지분 취득 결정[e공시 눈에 띄네] 코스피-12일 close , 포스코케미칼 포스코케미칼 003670 | 코스피 증권정보 현재가 143,000 전일대비 8,000 등락률 -5.30% 거래량 1,046,870 전일가 151,000 2021.03.09 14:48 장중(20분지연) 관련기사 포스코케미칼, 주가 14만 1000원 (-6.62%)… 게시판 '북적'포스코케미칼, 외국인 1만 7314주 순매수… 주가 1.57%포스코케미칼, 커뮤니티 활발... 주가 2.88%. close , 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 18,600 전일대비 50 등락률 +0.27% 거래량 1,241,155 전일가 18,550 2021.03.09 14:48 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]“한화에어로스페이스, 자회사 간 시너지 기대돼”한화시스템, 최근 5일 개인 63만 6582주 순매수... 주가 2만 450원(-2.62%)한화시스템, 최근 5일 개인 63만 6582주 순매수... 주가 2만 600원(-1.9%) close , 현대로템 현대로템 064350 | 코스피 증권정보 현재가 19,950 전일대비 50 등락률 +0.25% 거래량 1,002,996 전일가 19,900 2021.03.09 14:48 장중(20분지연) 관련기사 현대로템, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.48%현대로템, 중동 국제방산전시회 IDEX 2021 참가장마감 후 52주신고가 종목 및 등락률 총정리 close 등 8개사를 공시우수법인으로 선정했다.

CJ CGV는 공시관리시스템 매뉴얼을 활용해서 공시 리스크를 관리하고 관련법규를 통한 상시 모니터링 및 업무 공유를 실시해 공시우수법인으로 선정됐다. SK이노베이션은 자체 공시 가이드북을 제작해 유관 부서 담당자를 대상으로 주기적으로 교육을 단행했다. 또한 사내 인터넷 교육 시스템도 구축해 공시 교육 콘텐츠를 전 임직원을 대상으로 제공해 우수한 것으로 평가 받았다. LS ELECTRIC은 공시 관련 사전계약 모니터링 시스템을 구축해 활용하고 있으며 내부회계계관리시스템으로 공시 담당자의 업무 수행을 점검하고 있다.

영문공시우수법인도 카카오, 한국항공우주 한국항공우주 047810 | 코스피 증권정보 현재가 32,650 전일대비 750 등락률 -2.25% 거래량 1,098,863 전일가 33,400 2021.03.09 14:48 장중(20분지연) 관련기사 KAI, 이스라엘 IAI와 유·무인 복합운영체계 협력 MOU 체결한국항공우주, 검색 상위 랭킹... 주가 0.53%한국항공우주, 최근 5일 기관 19만 2712주 순매도... 주가 3만 7150원(-3.0%) close , 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 28,650 전일대비 100 등락률 -0.35% 거래량 412,821 전일가 28,750 2021.03.09 14:48 장중(20분지연) 관련기사 ㈜한화&한화시스템, 주주 친화적 공시 성과 인정 받아"과학문화 저변 확대하겠다"…김승연 회장 의지로 10년째 이어진 과학경진대회한화그룹, 2020 해피선샤인 캠페인 완료 close 등 3개사를 선정했다. 지난해는 1개사만 선정했지만 영문공시 활성화를 위해 올해 3개사까지 늘렸다. 카카오는 국내 투자자와 해외 투자자 간 공시정보 비대칭 문제를 완화하기 위해 국문공시 당일 영문공시도 진행하는 내부 시스템을 구축했다. 한국항공우주는 영문공시 관련 인력을 지속적으로 확충했으며 해외 투자자와 시장 소통을 적극적으로 확대했다. 한화는 해외 투자자에게 신속하고 정확하게 공시정보를 전달하기 위해 ESG(환경·사회·지배구조) 중시 경영정책 등을 실시하고 국내외 투자자와의 소통을 지속해 높이 평가 받았다.

공시우수법인은 선정 후 1년간 연부과금과 상장수수료에서 면제된다. 연부과금은 11개사 합산 1억1000만원 규모다. 아울러 불성실공시법인지정도 3년간 1회에 한해 유예되며 연례교육 이수 면제 혜택도 받게 된다.

임재준 유가증권시장본부장은 “코로나19로 어려워진 경영 환경 속에서도 성실히 공시의무를 수행한 상장법인들의 노고에 감사를 표한다”며 “앞으로도 성실 공시 문화 조성을 통해 증권시장의 건전성과 신뢰성을 높이는 데 기여해주길 바란다”고 말했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr