TBH글로벌, AI 플랫폼 2종 출시…전사 운영 전반 'AI 전환' 가속

K패션 전문기업 TBH글로벌 TBH글로벌 close 증권정보 084870 KOSPI 현재가 2,085 전일대비 35 등락률 +1.71% 거래량 6,855 전일가 2,050 2026.04.09 09:04 기준 관련기사 TBH글로벌, 재고 관리 효율화 성과…이익 개선 기대감 확대 TBH글로벌, 최대주주·핵심 경영진 지분 취득…"밸류업·실적 성장 자신감" TBH글로벌, 홍콩 계열사 주식 461억원에 추가취득 전 종목 시세 보기 이 업무 효율성 향상을 위한 인공지능(AI) 플랫폼 2종을 새롭게 선보이며, 프론트·미들·백오피스를 아우르는 전사적 AI 도입 체계를 구축했다. TBH글로벌은 AI 기반 콘텐츠 및 상세페이지 자동화 플랫폼 'FIT Creative'와 사무 오퍼레이션 자동화 플랫폼 'FIT Office'를 론칭했다고 9일 밝혔다.

'FIT Creative'는 자사몰 상세페이지 제작과 마케팅 콘텐츠 생성을 자동화하는 솔루션이다. 회사에 따르면 기존에는 시즌별 홈페이지 제작에 약 한 달 반이 소요됐지만, AI 도입 이후에는 시즌당 약 1000~1500개의 상세페이지를 약 30분 만에 생성할 수 있게 됐다.

이 같은 자동화는 축적된 상품 데이터 자산을 기반으로 한다. 일반적으로 패션 업계에서는 이미지 파일이 일련번호 중심으로 관리돼 수작업이 불가피하지만, TBH글로벌은 모든 상품 이미지를 품번, 컬러, 모델 기준으로 체계적으로 빅데이터화해 AI가 이를 자동으로 매칭하고 생성할 수 있는 구조를 마련했다.

TBH글로벌은 생성형 AI를 활용한 마케팅 콘텐츠 제작에도 속도를 높이고 있다. 인스타그램 등 SNS 채널용 이미지와 콘텐츠를 AI로 제작해 테스트한 결과, 실제 모델이나 연예인 촬영 이미지와 비교해 고객 반응이 유사하거나 일부 소재에서는 클릭 수 등에서 더 높은 성과를 보인 것으로 나타났다. 회사는 이를 바탕으로 콘텐츠 제작 시간과 비용을 줄이고, 타겟 맞춤형 콘텐츠 제작 역량을 강화할 계획이다.

함께 공개된 'FIT Office'는 사무 오퍼레이션 자동화를 위한 플랫폼으로, 반복적이고 정형화된 업무를 AI가 수행하도록 설계됐다. 이를 통해 업무 효율성과 구성원 만족도를 동시에 높인다는 방침이다. TBH글로벌은 이번 플랫폼 도입을 계기로 단순 반복 업무를 줄이고, 전사 차원의 AI 전환을 더욱 고도화할 계획이다.

아울러 TBH글로벌은 매출·영업·이익 관리를 위한 AI 플랫폼 'FIT Performance'도 추가로 선보일 예정이다. ERP와 판매 데이터를 AI로 연계해 보고서 작성과 데이터 분석 과정에서 사람의 개입을 최소화하고, 주요 경영지표를 실시간으로 제공받는 것을 목표로 하고 있다.

TBH글로벌 관계자는 "이번 AI 플랫폼 2종 출시를 통해 회사는 AI 전환 흐름에 최적화된 경영 환경을 갖추게 됐다"며 "기존 플랫폼이 매출 확대 중심이었다면, 이번 플랫폼은 이익과 생산성 극대화에 초점을 둔 점에서 의미가 있다"고 밝혔다.

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이어 "전사 경영 전반에 AI 활용을 확대해 업계 내 선도적 위치를 지속 강화해 나갈 것"이라며 "이러한 자동화가 비용 절감을 넘어 상품 온라인 출시 시점 단축과 매출 기회 확대 등 전반적인 경쟁력 강화로 이어질 것으로 기대한다"고 덧붙였다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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