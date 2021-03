[아시아경제 이선애 기자] 랩지노믹스 랩지노믹스 084650 | 코스닥 증권정보 현재가 19,700 전일대비 4,300 등락률 +27.92% 거래량 8,272,705 전일가 15,400 2021.03.08 14:53 장중(20분지연) 관련기사 3월 최대 IPO 제2의 SK바이오팜! 관련 주 급등테마! 지금 잡아야 오릅니다.[e공시 눈에 띄네]코스닥-4일손절이냐, 존버냐...'진단키트 딜레마' close 는 해외 의료기기 판매사와 코로나19 진단키트 공급계약에 관한 단일판매·공급계약을 체결했다고 8일 공시했다. 체결된 계약의 규모는 38억3000만원 규모이다. 최근 매출액 대비 11.54% 수준이다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr