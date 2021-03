신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 장기화로 대학들이 비대면 수업을 하고 있는 8일 등록금반환운동본부 소속 대학생들이 등록금, 월세, 생활비 문구가 적힌 상자를 등에 짊어진 채 서울 종로구 경복궁역 3번 출구 앞에서 청와대 방향으로 행진하고 있다. /문호남 기자 munonam@

