고민정 "오세훈, 쿨한 성격 아닌 듯…승부 인정해야"

[아시아경제 허미담 기자] 고민정 더불어민주당 의원은 8일 오세훈 국민의힘 서울시장 후보를 향해 "소위 요즘 말로 쿨한 성격은 아니신 것 같다"라고 직격했다. 고 의원은 현재 박영선 민주당 서울시장 후보 선거캠프의 대변인이다.

고 의원은 이날 YTN 라디오 '황보선의 출발 새아침'에 출연해 "선거가 끝난 후에도 계속해서 고민정이 아니라 문재인 대통령에게 진 것이라며 저와의 승부를 정정당당하게 인정하지 않는 모습을 보이셨다"며 이같이 말했다.

그는 "저는 선거를 치를 때 상대 후보를 비난하지 않았다. 최대한 나의 경쟁력을 보여주겠다는 전략으로 임했기 때문"이라며 "사실 오 후보께서는 저에 대해 여러 가지 비판, 비난을 하셨던 바 있다. 거기에 대한 아쉬운 부분이 있다"고 지적했다.

또 고 의원은 박 후보의 대변인으로 나선 이유에 대해 "지역구인 광진을 뚝섬 유원지에 '자벌레'라는 건축물이 있는데 오세훈 전 시장 당시 만들어진 것"이라며 "예산을 들여 어떻게든 살려 보려고 했지만, 매번 실패해 흉물이 되어버렸다는 원성이 자자했다"고 했다.

이어 "단순하게 예쁘게 잘 만들겠다는 뜻이 아니라 현실적 감각으로 성과를 만들어낼 수 있는, 일 잘하는 시장을 세워 서울을 글로벌 수도로 만들어야겠다는 절박감에 합류하게 됐다"고 설명했다.

고 의원은 윤석열 전 검찰총장의 사퇴와 관련해서는 "국민과의 약속을 깨버린 행위였다고 생각한다. 분명 본인의 입으로 임기라는 것은 '취임하면서 국민과 하는 약속'이라고 했다"며 "그때의 윤석열과 지금의 윤석열의 말이 너무나 앞뒤가 다르기 때문에 그에 대한 설명은 있어야 하는 것이 아닌가 싶다"고 비판했다.

그는 "중대범죄수사청(수사청) 관련된 문제 때문에 (윤 전 총장) 본인이 사의 표명을 했다고 말씀하셨는데 아직 최종 개혁안이 나오지도 않았고 수사·기소 분리는 국정 공약이었기 때문에 새로운 문제도 아니었다"며 "최종개혁안이 나오면 당·정 협의를 거쳐 본인 의견을 충분히 피력할 수 있었음에도 밥상이 차려지기도 전에 걷어찬 모양새가 돼 왜 그랬을까 하는 의문이 든다"고 지적했다.

문 대통령이 윤 전 총장의 사의를 당일 수용한 것에 대해서는 "그 문제는 숙고할 필요성이나 논할 가치가 없기 때문에 짧게 입장이 나왔던 것 같다. 특별한 부분은 아닌 것 같다"고 했다.

