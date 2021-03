켄싱턴호텔 여의도, 화이트데이 스페셜 케이크·디너 메뉴 출시

화이트데이 시즌 한정 케이크, '로즈 화이트데이 케이크' 출시

양식당 '뉴욕뉴욕', 3월13~14일 화이트데이 스페셜 디너 메뉴 선봬



[아시아경제 김유리 기자] 켄싱턴호텔 여의도는 화이트데이를 맞아 특별한 케이크와 디너 코스 요리를 선보인다고 4일 밝혔다.

켄싱턴호텔 여의도 1층 '델리앤카페'에선 오는 14일까지 '로즈 화이트데이 케이크'를 선보인다. 분홍빛 하트와 장미꽃잎 모양 딸기 초콜릿으로 장식된 초콜릿 박스를 열면 딸기가 듬뿍 올려진 켄싱턴 시그니처 티라미수 케이크가 나온다. 마스카포네 치즈크림과 티라미수가 어우러졌다. 로즈 화이트데이 케이크는 3일 전까지 사전 예약 시 구매 가능하며 가격은 7만9900원(세금 포함)이다.

양식당 뉴욕뉴욕은 소중한 사람과 함께 특별한 코스 요리를 즐길 수 있는 '화이트데이 스페셜 디너'를 13~14일 선보인다. 메뉴는 총 7가지 코스로 제공되며 레몬, 시트러스 향과 흰꽃 향이 풍부하게 느껴지는 프랑스 스파클링 와인 '블랑 드 블랑 브뤼' 웰컴 드링크와 뉴욕 시그니처 웰컴 브레드, 뉴욕 씨푸드 플래터(관자 세비체, 캐비어와 아보카도 살사, 훈제 연어 리예트), 송로버섯을 곁들인 야생 버섯 수프, 삶은 바닷가재살 위에 치즈를 올려 오븐에 구운 '랍스타 테르미도르', 구운 야채와 레드 와인 소스를 곁들인 '앵거스 안심 스테이크'와 '푸아그라', 화이트데이 스페셜 디저트, 커피 또는 차로 구성됐다. 화이트데이를 기념해 호텔 셰프가 준비한 '뉴욕 딸기 하트 케이크'가 화이트데이 스페셜 디저트로 제공된다.

이용 시간은 오후 6시부터 9시까지다. 가격은 1인 기준 14만9000원(세금 포함)이다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr