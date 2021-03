적극 의견 내는 고객을 패널로…KB증권, 설문조사 진행

온라인 설문 통해 적극적인 의견 개진 고객 중 패널 선정

주제별 고객의견 수렴해 상품 및 서비스 개선에 적극 반영

[아시아경제 이민우 기자] KB증권이 고객 패널 선정을 위한 온라인 설문조사를 실시한다.

KB증권은 올해 1차 고객패널 'KB 스타 메신저' 6기 모집을 위한 온라인 설문조사를 실시한다고 2일 밝혔다.

‘KB 스타 메신저’는 온라인 설문 통해 적극적인 의견 개진 고객을 패널로 선정하는 제도다. 이들이 낸 의견을 서비스에 반영해 개선하는 식으로 운영된다.

지난해 고객 패널 의견에 따라 해외주식 프리마켓(장전거래) 거래시간 확대, 미국주식 실시간 시세 무료 제공, 해외주식 주문 10호가 제공 및 프라임 클럽 유료 회원제 서비스 결제계좌 잔고 부족 시 회원 유지 제도 도입 등을 추진했다.

이번 6기 고객 패널은 오는 3~7일 동안 온라인 설문조사를 통해 선정된다. 의견 개진에 적극적인 인원 20명을 선정할 예정이다. 이들은 KB증권 공식 유튜브 채널 ‘마블 TV’와 KB증권 고객 우대서비스 '에이블 프리미어 컨설팅'을 주제로 개선 의견이나 요구사항 등 제안 활동을 비대면으로 수행하게 된다. KB증권은 이들에게 활동비를 지원하는 한편 우수 제안 활동에 대한 포상도 진행할 예정이다.

박정림 KB증권 사장은 "금융소비자보호법 시행 원년을 맞아 고객의 입장과 이익을 우선 고려하는 한편 고객 의견을 보다 적극적으로 반영해 불편사항을 개선하겠다"며 "지속적인 소비자보호 사각지대 해소 노력을 통해 실질적 소비자보호 강화에 최선을 다할 것"이라고 말했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr