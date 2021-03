매운맛 아이스크림 먹어봤나…롯데제과, 50만개 한정 판매

[아시아경제 임혜선 기자] 롯데제과가 매운맛 아이스크림은 출시한다고 2일 밝혔다.

'찰떡아이스 매운 치즈떡볶이'는 할라피뇨 성분이 들어간 주황색의 떡 안에 크림체다치즈 아이스크림을 넣고 또 그 속에 매운맛의 칩과 쿠키 등을 넣어 매운 치즈 떡복이 맛을 구현했다. 가격은 1000원이다.

이번 제품은 50만개 한정 판매된다.

