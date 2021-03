日 코로나19 신규확진 600명대…이번주 전국 긴급사태 전면 해제 논의

[아시아경제 권재희 기자] 일본의 코로나19 신규 확진자수가 4개월 만에 최저치를 기록했다.

2일 NHK에 따르면 전날 일본 전역에서 새로 확인된 코로나19 확진자는 698명으로 지난해 11월4일(624명) 이후 가장 적은 수준을 기록했다.

이에 따라 일본의 코로나19 누적 확진자는 43만4129명으로 늘었다.

코로나19 사망자는 전날 51명 늘어 누적 7961명이 됐다.

일본 정부는 코로나19 확산 속도가 둔화됐다고 판단하고 전날부터 오사카부 등 6개 광역지방자치단체에 발령했던 코로나19 긴급사태를 해제했다.

또한 일본 정부는 이번주 중 도쿄도 등 수도권 4개 광역지자체에 발령된 긴급사태의 해제 여부를 결정할 예정이다. 수도권 긴급사태 발령 시한은 오는 7일까지다.

수도권까지 해제되면 일본 내 긴급사태는 모두 풀리게 된다.

일본의 코로나19 긴급사태는 외출 자제와 음식점 영업시간 단축, 텔레 워크 확대 등을 골자로 한다.

