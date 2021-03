리 아이작 정(정이삭) 감독의 영화 '미나리'가 골든글로브에서 최우수외국어영화상을 받았다.

할리우드 외신기자협회(HFPA)는 28일(현지시간) 제78회 골든글로브 시상식에서 외국어영화상 수상작으로 '미나리'를 선정했다. 한인 가정의 미국 정착기를 담은 작품이다. 1980년대 미국 아칸소주로 이주한 한 가정의 삶과 애환을 다룬다.

이 영화는 브래드 피트의 플랜B가 제작한 미국 작품이다. 그러나 대화의 절반 이상이 영어가 아니면 외국어 영화로 분류한다는 HFPA 규정에 따라 외국어영화상 후보에 올랐다.

