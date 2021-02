연휴 기간 이커머스서 '쇼핑찬스' 쏟아진다

쿠팡, '신학기 새출발 페어' 진행

위메프, 1~3일 '위메프데이'

[아시아경제 김철현 기자] 삼일절 연휴를 전후로 이커머스 업체들이 다양한 할인 행사를 진행하고 있다. 주말을 포함해 사흘의 연휴지만 코로나19의 영향으로 집에 머무는 이들이 많은 데다가 연휴 이후 신(新)학기가 이어지는 만큼 이를 간편하게 준비할 수 있도록 한 것이다.

쿠팡은 내달 7일까지 '신학기 새출발 페어'를 진행한다. 신학기를 맞아 학교 생활에 필요한 노트북, 디지털 기기와 자취생 등 1인 가구를 위한 소형가전까지 한자리에 모아 선보이는 행사다. 학생들이 새로운 마음으로 신학기를 준비할 수 있도록 수요가 많은 '신학기 MUST ITEM' 상품들만 모아 총 3개 카테고리로 구성해 운영하는 게 특징이다.

먼저 '브랜드별 노트북'에서는 삼성, LG, 레노버, ASUS, HP, MSI, 기가바이트 등 인기 브랜드의 노트북을 최대 15% 카드 할인가로 제공한다. '스마트 외출'에서는 이어폰, 태블릿, 스마트워치, 보조배터리 등의 아이템을 준비했다. '1인 가구 필수템'은 일렉트로룩스 청소기, 테팔 다리미, 필립스 드라이기, 브라운 면도기, 오랄비 전동칫솔 등 자취생이나 1인 가구에 꼭 필요한 소형가전들로 구성됐다. 더불어 별도의 카테고리관을 통해 노트북?PC, 음향기기, 폰액세서리, 이미용가전, 청소기, 소형가전을 합리적인 가격에 판매한다.

위메프는 내달 1일부터 3일까지 사흘 간 '위메프데이'를 열고, 총 84개의 초특가 '타임딜'을 진행한다. 1~2일은 0시부터 시간별 2개씩 하루 6번, 총 24개의 타임딜을 선보인다. 모든 타임딜 상품은 무료 배송한다.

3일에는 숫자 '3'을 주제로 '33데이'를 진행한다. 모든 상품 가격 끝자리를 33원, 333원에 맞춰 제공하는 행사다. 시간대별로 10개씩 6번, 총 60개 위메프 상품기획자(MD) 추천 초특가 타임딜 상품을 판매한다. 인기 브랜드 상품을 판매하는 '브랜드관'도 운영한다. 매일유업, 아모레퍼시픽, 미샤, 유한킴벌리, 한샘 등 총 8개 브랜드의 상품을 할인된 가격에 구매할 수 있다.

