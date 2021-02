코로나19 백신 첫 물량 전남지역 무사히 도착

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 국내 첫 코로나19 백신 접종이 26일 전국적으로 시행되는 가운데 전남지역 첫 물량이 25일 도내 보건소, 요양병원 등 50개소에 도착했다.

전라남도에 따르면 경북 안동 SK바이오사이언스에서 위탁 생산된 아스트라제네카 백신은 지난 24일 경기 이천 물류센터에 도착해 분류작업을 거친 후 이날 새벽부터 전국 보건소와 요양병원 등에 순차적으로 배송이 시작됐다.

전남지역에는 이날 시·군 보건소 22개소, 요양병원 28개소 등 50개소에 이어 26일 요양병원 65개소에 2만 1900명분의 코로나19 백신 첫 물량이 도착하게 된다.

아스트라제네카 백신 1차 접종 대상자는 요양병원·요양시설 등의 입소자 및 종사자를 포함 1만 6797명으로, 내달 초까지 1차 접종, 2차 접종은 8주 후인 오는 4월 말부터 들어간다.

또 26일 도착할 화이자 백신도 오는 27일부터 감염병전담병원 등 7개소(목포·순천·강진의료원, 국립나주병원, 화순 전남대병원, 광양우리병원, 생활치료센터) 코로나19 치료기관 종사자 890명에 대해 1차 접종, 3~4월 2차 접종에 들어간다.

도는 26일 오전 9시부터 지역예방접종센터인 여수시 흥국체육관에서 도내 첫 백신 예방접종을 시작한다.

강영구 전남도 보건복지국장은 “백신이 순차적으로 공급됨에 따라 접종이 신속하고 안전하게 이뤄질 수 있도록 최선을 다하겠다”며 “집단면역 형성을 위해 도민들도 백신 접종에 적극 동참해 달라”고 말했다.

