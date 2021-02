1월 中企 수출액 88억달러…수출 증가 대비 고용시장 침체 지속

KOSBI 중소기업 동향 2021년 2월호

12월 온라인쇼핑 거래액 15조 9946억원으로 역대 최고

[아시아경제 김희윤 기자] 지난달 중소기업의 고용한파가 더욱 심화된 것으로 나타났다. 중소기업 수출과 온라인 거래는 시장회복에 따라 큰 증가세을 기록했다.

25일 중소기업연구원이 발간한 'KOSBI 중소기업 동향 2021년 2월호'에 따르면 지난달 중소기업 수출은 88억달러로 전년동월대비 18.4% 증가한 것으로 나타났다. 국가별로는 중국 수출(33.0%)과 미국 수출(13.3%)이 전년동월대비 큰 폭으로 상승했다.

12월 온라인쇼핑 거래액은 15조 9946억원으로 전년동월대비 26.1% 증가한 역대 최대치를 기록했다. 음식서비스(+109.1%), 음·식료품(+66.3%), 가전·전자·통신기기(+56.1%) 등을 중심으로 증가폭이 확대됐다.

모바일쇼핑은 11조 1488억원으로 전년동월대비 33.8% 증가해서 온라인쇼핑 내 비중이 69.7%까지 상승한 것으로 집계됐다.

중소기업 고용시장은 한파가 계속됐다. 연령별로는 60세 이상이 전년동월대비 하락세로 전환하면서 전 연령대에서 줄어든 것으로 나타났다. 특히 29세 이하 취업자 수 감소폭이 33.8만명으로 가장 컸다.

중소기업연구원은 "청년을 대상으로 한 중소기업 일경험 지원을 확대하고, 소상공인과 영세 중소기업에 대한 특별고용대책을 마련할 필요가 있다"고 지적했다.

