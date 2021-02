속보[아시아경제 임주형 기자] 서울시는 3·1절 광화문광장과 서울광장 등 도심 일대에서 열리는 불법 집회에 대해 엄정 대응할 방침이라고 23일 밝혔다.

김혁 서울시 총무과장은 이날 열린 코로나19 온라인 브리핑에서 "현재 서울지방경찰청과 수시로 소통하면서 3·1절 집회 동향을 파악 중"이라며 "현재 코로나19 상황이 엄중함을 충분히 인식하고, 불법 집회로 인한 감염 확산을 막기 위해 모든 조치를 다하겠다는 게 시의 기본 입장"이라고 말했다.

또한 "집회 형태, 규모, 연대 가능성 등 집회 개최 동향이 구체화 되는대로 이에 맞춰서 엄정 대응할 것"이라고 강조했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr