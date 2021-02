러시아 "조류 인플루엔자 H5N8형 첫 인간 감염 사례 확인"

[아시아경제 박병희 기자] 러시아가 고병원성 조류인플루엔자(AI: 조류독감) H5N8형 바이러스의 첫 인간 감염 사례를 확인했다고 20일(현지시간) 밝혔다.

타스 통신 등에 따르면 현지 보건ㆍ위생ㆍ검역 당국인 '소비자 권리보호ㆍ복지 감독청(로스포트레브나드조르)' 안나 포포바 청장은 이날 브리핑에서 "감독청 산하 국립 바이러스ㆍ생명공학 연구센터 '벡토르' 전문가들이 러시아 남부의 한 가금류 농장 노동자 7명에게서 AI 바이러스 A형의 아형(亞型)인 H5N8의 유전자 시료를 분리했다"면서 이는 인간이 H5N8에 감염된 첫 사례라고 전했다.

이 농장은 지난해 12월 가금류 사이에 AI가 번졌던 곳으로 알려졌다.

포포바 청장은 인간과 동물을 보호하기 위한 모든 조치가 신속히 취해졌으며 모든 위험은 최소화됐고 추가 상황 전개는 없다고 밝혔다.

그는 "7명의 감염자는 모두 건강이 양호한 상태이며, 임상 증세는 가볍게 진행됐다"면서 "하지만 이들 모두에게서 생물학전 변화와 면역 반응 등이 확인됐다"고 전했다.

포포바는 이번 사례를 통해 H5N8 바이러스가 가금류에서 사람에게로 옮겨지는 종간 전파는 확인됐지만, 인간 대 인간 전파 사례는 아직 확인되지 않았다고 설명했다.

포포바 청장은 이어 러시아에서 확인된 H5N8 바이러스 첫 인간 감염 사례에 대해 며칠 전 세계보건기구(WHO)에 보고했다고 소개했다.

AI는 철새, 닭, 오리 등 조류 사이에 감염되는 바이러스지만, 인간에게도 감염을 일으킬 수 있는 인수 공통 바이러스다. 지난 2013년 중국에서 H7N9형 AI가 인간에 전염된 바 있고, H5N1형도 인간에 감염된 바 있다.

