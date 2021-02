힘 못쓰는 코스피…기관 1兆 넘게 매도

외국인·기관 쌍끌이 순매도에 1%대 하락세 지속

코스닥은 970선에서 횡보

[아시아경제 이민우 기자] 외국인과 기관이 1조6000억원 넘게 순매도하면서 코스피 낙폭이 1%대를 벗어나지 못하고 있다.

17일 오후 1시41분 코스피는 전날보다 1.10%(34.87포인트) 떨어진 3128.38을 기록했다. 전일 대비 0.01% 내린 3162.95로 출발한 이후 좀처럼 하락폭을 좁히지 못하는 모양새다.

외국인과 기관의 매도세가 지수를 끌어내렸다. 외국인은 4338억원, 기관은 1조2159억원을 순매도했다. 지난 4일 이후 7일 만에 다시 일 순매도 1조원을 넘어섰다. 개인은 1조6536억원어치를 순매수했다.

여전히 하락한 업종이 다수였다. 운수장비 업종의 낙폭이 -2.23%로 가장 컸다. 이어 전기·전자(-1.71%), 기계(-1.61%), 제조업(-1.33%), 건설업(-1.23%) 등의 순이었다. 종이·목재(6.74%), 비금속광물(2.20%), 보험(1.88%) 등은 올랐다.

셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 325,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 767,718 전일가 325,000 2021.02.17 14:13 장중(20분지연) 관련기사 기관 매도에 코스피 주춤…장 초반 1%가까이 하락[e공시 눈에 띄네]코스피-16일셀트리온 항체치료제 '렉키로나주' 17일부터 의료기관 공급 close (0.7%) 제외한 모든 시가총액 상위 10위 종목이 하락세다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 128,500 전일대비 4,000 등락률 -3.02% 거래량 2,755,115 전일가 132,500 2021.02.17 14:13 장중(20분지연) 관련기사 SK하이닉스, 최근 5일 개인 122만 3878주 순매도... 주가 12만 9000원(-2.64%)삼성전자, SK하이닉스 관련 최대 수혜 株! ‘주가급등’ 자부합니다!잘나가는 LG화학·네이버 뒤따라오지만…기세등등 하이닉스 '뜨거운 시총 2위 경쟁' close 의 낙폭이 -3.0%으로 가장 컸다. 이어 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 83,200 전일대비 2,500 등락률 -2.92% 거래량 3,660,329 전일가 85,700 2021.02.17 14:13 장중(20분지연) 관련기사 테슬라 생산량 2배 늘려달라!! 독보적인 ‘이 기업’ 주가상승 자부합니다.기관 매도에 코스피 주춤…장 초반 1%가까이 하락개미가 돌아왔다.. 코스피 소폭 상승 마감 close (-2.9%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 83,200 전일대비 1,700 등락률 -2.00% 거래량 15,105,473 전일가 84,900 2021.02.17 14:13 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, SK하이닉스 관련 최대 수혜 株! ‘주가급등’ 자부합니다!삼성전자, 검색 상위 랭킹... 주가 -2.0%잘나가는 LG화학·네이버 뒤따라오지만…기세등등 하이닉스 '뜨거운 시총 2위 경쟁' close (-2.1%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 242,500 전일대비 5,000 등락률 -2.02% 거래량 681,595 전일가 247,500 2021.02.17 14:13 장중(20분지연) 관련기사 현대차, 최근 5일 개인 8만 8968주 순매도... 주가 24만 3500원(-1.62%)기관 매도에 코스피 주춤…장 초반 1%가까이 하락개미가 돌아왔다.. 코스피 소폭 상승 마감 close (-2.0%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 958,000 전일대비 20,000 등락률 -2.04% 거래량 246,319 전일가 978,000 2021.02.17 14:13 장중(20분지연) 관련기사 LG화학, 청소년 대상 온라인 '그린 콘서트' 개최잘나가는 LG화학·네이버 뒤따라오지만…기세등등 하이닉스 '뜨거운 시총 2위 경쟁'기관 매도에 코스피 주춤…장 초반 1%가까이 하락 close (-1.7%) 등의 순이었다.

같은 시간 코스닥은 전날 보다 0.07%(0.64포인트) 오른 978.38을 기록하며 강보합으로 전환했다. 장 초반 970.55까지 내려갔지만 970선을 유지하며 횡보하고 있다.

역시 외국인과 기관은 팔아치우고 있지만 개인이 순매수로 지수 하락을 받치는 모양새다. 외국인과 기관은 각각 878억원, 985억원씩 순매수한 반면 개인은 2288억원을 순매수했다.

상승한 업종이 다수였다. 통신서비스 업종의 상승폭이 7.87%로 가장 컸다. 이어 통신방송서비스(4.19%), 정보기기(3.52%), 방송서비스(3.03%), 인터넷(2.91%) 등의 순이었다. 반면 운송장비·부품(-1.90%), 디지털컨텐츠(-1.52%), 기타제조(-1.05%) 등은 내렸다.

시총 사위 종목 중에서는 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 341,600 전일대비 29,100 등락률 -7.85% 거래량 103,399 전일가 370,700 2021.02.17 14:13 장중(20분지연) 관련기사 기관 매도에 코스피 주춤…장 초반 1%가까이 하락[클릭 e종목]"펄어비스, 붉은사막 초기 판매량 상향조정…목표가↑"[e공시 눈에 띄네]코스닥-16일 close 의 낙폭이 -7.8%로 가장 컸다. 이어 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 61,600 전일대비 4,900 등락률 -7.37% 거래량 7,032,891 전일가 66,500 2021.02.17 14:13 장중(20분지연) 관련기사 《시선집중》 개인투자자들은 잘 모르는 진짜 보석같은 유망주들에이치엘비, 개인 투자자 관심 집중... 주가 0.3%...기관 매도에 코스피 주춤…장 초반 1%가까이 하락 close -6.1%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 183,000 전일대비 3,800 등락률 -2.03% 거래량 140,101 전일가 186,800 2021.02.17 14:13 장중(20분지연) 관련기사 기관 매도에 코스피 주춤…장 초반 1%가까이 하락개미가 돌아왔다.. 코스피 소폭 상승 마감코스피, 외국인 순매도에 하락세 close (-1.8%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 54,400 전일대비 1,100 등락률 -1.98% 거래량 610,266 전일가 55,500 2021.02.17 14:13 장중(20분지연) 관련기사 카카오게임즈, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.98%기관 매도에 코스피 주춤…장 초반 1%가까이 하락카카오게임즈, 이시간 주가 +0.54%.... 최근 5일 개인 22만 8050주 순매도 close (-1.6%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 139,000 전일대비 2,400 등락률 -1.70% 거래량 93,053 전일가 141,400 2021.02.17 14:13 장중(20분지연) 관련기사 기관 매도에 코스피 주춤…장 초반 1%가까이 하락코스피, 외국인·기관 동반 매도에 하락 전환코스피, 개인 나홀로 순매수속 소폭 상승 출발 close (-1.3%) 등의 순서였다. 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 168,500 전일대비 1,700 등락률 +1.02% 거래량 373,114 전일가 166,800 2021.02.17 14:13 장중(20분지연) 관련기사 기관 매도에 코스피 주춤…장 초반 1%가까이 하락코스피, 개인·외국인 사자에 '3100선' 회복코스피, 개인·외국인 동반 매수...3080선 보합권 등락 close (2.5%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 339,300 전일대비 9,300 등락률 +2.82% 거래량 47,899 전일가 330,000 2021.02.17 14:13 장중(20분지연) 관련기사 기관 매도에 코스피 주춤…장 초반 1%가까이 하락코스피, 개인·외국인 동반 매수...3080선 보합권 등락코스피, 외국인 순매도에 하락세 close (2.3%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 140,200 전일대비 800 등락률 +0.57% 거래량 1,418,379 전일가 139,400 2021.02.17 14:13 장중(20분지연) 관련기사 기관 매도에 코스피 주춤…장 초반 1%가까이 하락셀트리온헬스케어, 외국인 2만 9000주 순매도… 주가 2.26%코스피, 개인·외국인 사자에 '3100선' 회복 close (2.0%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 171,900 전일대비 2,100 등락률 +1.24% 거래량 220,064 전일가 169,800 2021.02.17 14:13 장중(20분지연) 관련기사 기관 매도에 코스피 주춤…장 초반 1%가까이 하락씨젠, 이시간 주가 -0.85%.... 최근 5일 외국인 11만 7427주 순매수씨젠, 최근 5일 외국인 11만 7427주 순매수... 주가 17만 4500원(-1.08%) close (1.4%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 146,900 전일대비 1,300 등락률 +0.89% 거래량 183,496 전일가 145,600 2021.02.17 14:13 장중(20분지연) 관련기사 기관 매도에 코스피 주춤…장 초반 1%가까이 하락CJ ENM, ‘버추얼 스튜디오’ 연내 오픈… 실감 콘텐츠 본격화외국인·기관 막판 매수전환… 코스피 3120 상승마감 close (0.8%)은 올랐다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr