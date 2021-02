영덕군, 지역화폐 환전율 97% … 지역경제 효자노릇 '톡톡'

지난해 172억 판매에 167억 환전

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 영덕군(군수 이희진)은 지난해 172억원어치 판매된 지역사랑상품권의 환전율이 97%(167억원)를 기록, 지역경제 효자노릇을 톡톡히 하고 있는 것으로 확인됐다고 17일 밝혔다.

영덕지역사랑상품권은 발행 첫해인 2018년 17억 판매에 15억 환전(84%)을 기록한데 이어 2019년 50억 판매에 46억 환전(91%), 지난해 172억 판매 167억 환전(97%)을 기록했다.

이같은 환전율 고공행진은 지속적인 홍보와 사용 가맹점 증가에 따라 더욱 탄력을 받을 것으로 보인다. 지난해부터 영덕사랑상품권 카드도 출시되면서, 발급부터 사용까지 더욱 편리하게 만들었다는 게 영천시의 자랑이다.

영덕사랑카드는 현재 회원가입 인원 1272명, 구매인원 789명, 구매건수 2171건으로 출시 초기부터 큰 인기를 끌고 있다.

영덕군은 연초에 지급한 재난기본소득 37억을 포함해 지역사랑상품권을 올해 140억 규모로 발행한다. 지류상품권 10% 특별할인 기간과 함께 연중 카드상품권 10% 할인 판매도 진행한다.

영덕군 관계자는 "가맹점을 지속적으로 확대해 자영업자와 사용자 모두 이득이 되는 영덕사랑상품권이 되도록 하겠다"고 강조했다.

한편, 17일 기준으로 영덕군 내 지류상품권 사용 가맹점은 1545곳이며, 카드상품권 사용 가맹점은 1154곳이다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr