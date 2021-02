홈플러스 익스프레스, 신선·간편식매장 매출↑…더 늘린다

[아시아경제 임춘한 기자] 홈플러스 익스프레스는 17일 기존 점포를 리뉴얼해 운영 중인 신선·간편식 전문 매장이 높은 매출 신장률을 기록하고 있다고 밝혔다.

홈플러스에 따르면 전국 342개 익스프레스 점포 중 103개 점포를 신선·간편식 전문매장으로 전환해 운영한 결과 현재까지 누적 매출은 전환 전과 비교해 평균 약 15% 신장됐다. 동네 슈퍼마켓을 찾는 고객 니즈에 맞춰 신선식품과 간편식 등의 상품 구색을 확대하고, 비식품 상품 수를 조절한 결과다.

홈플러스 익스프레스는 올해 안에 50개 점포를 추가 전환하는 등 2023년까지 전국 342개 익스프레스 점포 중 250개 점포를 신선·간편식 전문매장으로 운영한다는 계획이다.

홈플러스 관계자는 “변화하는 인구 구조와 고객 쇼핑 성향에 발맞춰 슈퍼마켓의 강점을 부각시킨 신선·간편식 전문 매장의 매출이 늘어나며 고객의 마음을 얻고 있다”며 “앞으로도 지금까지의 노하우를 발판 삼아 더욱 공격적으로 각 상권 특성에 맞는 리뉴얼 작업을 이어나갈 것”이라고 밝혔다.

