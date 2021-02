신안 교회발 16명 확진…지역감염 일파만파

70대 노부부와 접촉…무안 일가족 7명 확진



교회 방역 수칙 어기고 대면 강연 의심, 고발 조치 검토 중

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 신안 지도교회와 관련된 코로나19 지역감염이 일파만파 번지고 있다. 신안 9명을 포함해 무안에서만 7명이 감염돼 16명의 확진자가 발생했다.

16일 무안군 등에 따르면 지도 70대 노부부에서 시작된 코로나가 교회를 통해 지역사회로 전파돼 이틀 만에 감염자가 16명으로 늘었다.

지난 8일 전북 완주 아들을 접촉한 70대 노부부가 지난 14일 확진 판정을 받은 뒤 역학 조사를 통해 16일 새벽 신안에서 7명, 무안에서 3명이 양성 판정을 받았다.

무안 3명은 해제면에 거주하는 외할아버지와 외할머니, 손녀 관계로 지난 7일 지도 침례교회에서 70대 노부부와 접촉해 감염된 것으로 파악됐다.

특히 16일 오전 손녀의 어머니가 확진됐고 이어 저녁엔 손녀의 아버지와 작은아버지, 할아버지까지 일가족이 줄줄이 확진됐다. 손녀의 작은아버지와 할아버지는 무안 현경면에 거주해 발생 지역도 2개 면으로 늘었다.

지난 7일 지도읍 교회에서 감염이 시작된 뒤 1주일 이상 지나면서 감염자들의 활동량이 많아 접촉자들이 기하급수적으로 늘어 추가 확산 우려도 있다.

무안군 관계자는 “코로나19 이래 가장 많은 주민을 검사하고 있다”면서 “지난 9일부터 15일 사이 해제새마을금고를 방문한 주민과 같은 기간 지도 침례교회를 방문한 주민은 선별진료소에서 꼭 검사받아달라”고 당부했다.

지도교회발 코로나가 확산하고 있는 가운데 해당 교회가 방역 수칙을 어기고 강연회를 진행했다는 의혹을 받고 있다.

신안군과 무안군은 해당 교회는 신안군 지도읍에 있지만, 연륙 된 무안군 해제면 주민들도 다니고 있어 더 많은 확진자가 나오지 않을까 긴장하고 있다.

특히 지도교회 목사는 지난달 25일부터 31일까지 7일간 대면 강연회를 진행한 것으로 알려져 방역 당국은 방역 수칙을 위반한 것으로 보고 고발 조치를 검토 중이다.

애초 첫 확진자로 분류됐던 70대 노부부가 전북 확진자인 아들이 아닌 교회에서 감염됐을 가능성도 있는 상황이다.

전북 아들은 지난 8일 노부부와 접촉했고 무안지역 확진자들은 7일 노부부와 접촉한 것으로 방역 당국이 파악해 감염 순서에 의문이 제기되고 있다.

한편 신안군은 지도교회발 감염을 차단하기 위해 지도읍민 4000명에 대한 코로나19 전수조사를 하기로 했다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr