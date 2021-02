이낙연 "부총리 의견 최종적인 것 아니야..당정협의 싸울 각오"

이낙연 더불어민주당 당 대표

14일 저녁 '4차 재난지원금' 골자 당정협의 참석

"더 넓게, 더 두텁게 지원..싸울 각오로 나갈 것"

[아시아경제 구채은 기자] 이낙연 더불어민주당 대표가 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관과 4차 재난지원금 지급을 둘러싼 이견이 노출되는 것에 대해 "경제부총리의 의견이 최종적인 것은 아니다"고 선을 그었다.

이 대표는 14일 국회에서 가진 설 민심 기자간담회에서 당정간 불협화음을 지적하는 취재진의 질문에 "(당정간) 견해차이가 있을 수 있다"고 전제하면서도 "생각의 차이가 날카롭게 노출되는 것은 국민 보기에 아름답지 않다는데 동의한다"고 했다.

그는 "기관에 따라 어떤 분야를 맡는야에 따라 생각의 차이가 있을 수 있다"고 덧붙였다. 다만 "예산 편성에서 경제부총리의 의견은 매우 중요하지만 분명한 것은 (그것이) 최종적인 것은 아니다"고 강조했다.

이 대표는 이날 저녁 있을 당정협의에서 재난지원금과 관련해 정부 측을 강하게 설득하겠다는 입장도 내비쳤다. 그는 "경기진작용 지원은 코로나19 추이를 보며 협의하더라도 어려운 국민을 위한 맞춤형 지원은 '더 넓게 더 두텁게' 이뤄지도록 정부에 요구하겠다"며 "(오늘 당정협의에서) 싸울 각오로 나갈 것"이라고 말했다.

그는 "분명한 것은 3차(재난지원금)보다는 더 넓고 더 두터워야 한다. '더 넓게'는 제도의 사각지대가 분명히 있기 때문에 이를 줄여간다는 의미고, '더 두텁게'는 정부와 한 바탕 줄다리기를 해봐야 알 것"이라고 설명했다.

앞서 이 대표는 지난 2일 교섭단체 대표연설을 통해 맞춤형과 전국민 지원을 포괄한 4차 재난지원금 지급을 추진했다. 코로나19로 피해를 입은 취약층에 선(先) 차등 지급을 한 후 코로나19 방역 추이에 따라 후(後) 전국민 지원을 해 나가겠다는 것이 민주당의 방침이다.

내달 안에 재난지원금 지급을 서두르겠다는 계획도 밝혔다. 이 대표는 "이달 중 협의를 끝내고 3월 초 추가경정예산(추경)안을 국회에 제출해 의결하는 대로 3월 안에 4차 재난지원금을 지급하도록 서두르겠다”고 말했다.

이 대표는 또 "국민 서로가 고통을 나누고 불평등을 완화하기 위한 상생연대 3법도 심의에 속도를 내겠다"며 "우리당은 코로나 극복과 민생·경제 회복에 역량을 쏟겠다. 불평등 개선과 대전환의 준비를 착실히 하겠다"고 했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr