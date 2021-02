[아시아경제 임춘한 기자] 국방부는 14일 아프리카 남수단에 파견된 한빛부대 소속 부사관 1명이 코로나19에 확진됐다고 밝혔다.

해외 파병된 한국군 중에서는 네 번째 확진 사례다. 이 부사관은 최근 부대 밖에서 임무를 수행하고 복귀한 뒤 부대 자체 검사에서 양성 반응을 보였으며 현지 병원에서 유전자증폭(PCR) 검사를 통해 확진 판정을 받았다. 함께 외부 임무를 수행한 9명 가운데 이 부사관만 확진됐고 나머지 8명은 음성으로 확인됐다.

유엔 남수단임무단(UNMISS)에 소속된 한빛부대에는 지난달 13진 장병 260여 명이 파견돼 재건 지원 임무를 수행하고 있다.

앞서 레바논 유엔임무단(UNIFIL) 소속 서부여단에 파병 중인 육군 장교 2명과 바레인 연합해군사(CMF)에 개인파병 중인 해군 장교 1명 등 3명이 코로나19 확진 판정을 받은 바 있다.

